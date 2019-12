Neue Funktion bei WhatsApp soll Akkulaufzeit verlängern

Neues Feature für bessere Akkulaufzeit

Die Facebook-Tochter WhatsApp reichte kürzlich ein neues Update über das Google Play Beta Programm ein, welches die App auf die neue Version 2.19.353 aktualisiert. Das Update enthält Hinweise auf eine Funktion, die WhatsApp-Nutzer schon lange sehnsüchtig erwarten: eine Akku-Spar-Funktion, die Dark Mode heißt. Noch ist der Dark Mode nicht verfügbar, laut den Analysen von WABetaInfo arbeitet der Messenger weiterhin an der Optimierung. Dennoch scheint der Dark Mode die Lösung für WhatsApps hohen Akkuverbrauch zu sein, der bei vielen Nutzern negativ auffiel. Der Name kommt übrigens nicht von ungefähr, denn es handelt sich im Kern um einen abgedunkelten Bildschirm, der Akku und Augen schonen soll.

WhatsApp selbst lässt die Öffentlichkeit jedoch weiterhin im Dunkeln tappen und äußert sich nicht zu dieser geplanten Funktion des Messengers. Ebenso ist ein Veröffentlichungsdatum bisher nicht bekannt.

Der Dark Mode - So könnte er funktionieren

Laut Angaben von WABetaInfo kann der Dark Mode in der Beta-Version der App problemlos ausgewählt und angewendet werden. Auf Android-Geräten mit Android 10 würde WhatsApp darüber hinaus, sofern die Option "System Default" ausgewählt sei, bei einem niedrigen Akkustand automatisch in den energiesparenden Dark Mode versetzt werden und sich somit an die Batterie-Einstellungen anpassen. Bei Android 9 oder älteren Versionen müssten Nutzer hingegen bei WhatsApp unter "Set by Battery Saver" einen Haken setzten, damit der automatische Dark Mode aktiviert wird.

Akkuprobleme häuften sich in letzter Zeit

Der Dark Mode würde für Nutzer sehr gelegen kommen, denn erst im November traten wiederholt Akku-Probleme nach einem WhatsApp-Update auf. Die vielen neuen Funktionen erhöhten den Energieverbrauch des Messengers signifikant, dementsprechend waren viele Nutzer unzufrieden.

Redaktion finanzen.net

