Citroën baut Conceptcar für den neuen Asterix-Film

Aktien in diesem Artikel Stellantis 13,33 EUR

-0,40% Charts

News

Analysen

Citroën baut Streitwagen für den neuen Asterix & Obelix Film

Laut Daten von Kino-Zeit ist es am 18. Mai 2023 so weit und der neue Film "Asterix & Obelix im Reich der Mitte" startet in den deutschen Kinosälen. Der Film spielt im Jahr 50 v. Chr. im alten China, zu dieser Zeit gab es dementsprechend noch keine Automobile als Mobilitätsmittel. Deshalb hat Citroën extra für diesen Anlass einen Streitwagen konzipiert, wie in einem YouTube-Video des Automobilerstellers zu sehen ist.

Wie man in dem Video sieht, ist das Design des Kultwagens, dem Citroën 2CV, wiederzuerkennen, hierzulande auch als "Ente" bekannt. Der Konzept-Streitwagen solle dementsprechend eine "Ode" an das "legendäre Auto", den 2CV, sein, so zitiert die Bild den Citroën-Designchef Pierre Leclercq.

So sieht der Citroën-Streitwagen aus

Rund drei Monate hat das Team um Pierre Leclerq an dem Konzept-Streitwagen gebastelt, berichtet die Autozeitung. Wie in dem Werbevideo bereits zu sehen ist, kommt der Streitwagen mit dem neuen Citroën-Logo einher, allerdings wurde dieses extra für den Film noch mit den zwei Flügeln des Asterix-Helms versehen, schreibt die Autozeitung.

Der Rahmen des Streitwagens besteht aus massiver Eiche, das Rollverdeck aus Leinwand, hinzu kommen recycelte Schilde als Räder und damit die Fahrt nicht zu holprig wird, dienen Wildschweinmägen zur Federung. Damit Asterix und Obelix auch bei Nacht fahren können, kommen Glühwürmchen in Gallier-Helmen als Beleuchtung zum Einsatz. Stauraum für das Gepäck von Asterix und Obelix bietet ein zusätzlicher Kofferraum aus gallischem Stahl.

Partnerschaft zwischen Citroën, Pathé, Trésor Films und der Editions Albert René als Spiegelbild französischer Kultur

Nicht nur die Automarke Citroën, sondern auch die Comicserie Asterix & Obelix sind große Namen der französischen Kultur, schreibt motor1.com. Die "Editions Albert René" besitzt und verwaltet die Rechte der französischen Comicserie, die 1959 von René Goscinny und Albert Uderzo ins Leben gerufen wurde, so motor1.com. 385 Millionen Alben, in 111 Sprachen und Dialekten wurden bis heute verkauft und die Filme der Comicserie genießen nicht nur 25 Millionen Zuschauer in Frankreich, sondern über 70 Millionen weltweit, berichtet motor1.com. Die Comicserie hat das Bild über die französische Kultur also durchaus mitgeprägt. Doch auch die Automarke Citroën ist seit 1919 Teil der französischen Kultur und hat die "Geschichte der Automobilindustrie vom Traction Avant über den 2CV bis zum CX " entscheidend mitgeschrieben, heißt es auf motor1.com weiter. So solle nun diese Partnerschaft vor allem an die "Zentralasien-Mission von Citroën" erinnern, die vom 4. April 1931 bis zum 12. Februar 1932 stattfand. Denn auch Asterix und Obelix nehmen mit dem neuen Streitwagen eine lange Reise auf sich, doch an dieser Stelle sei nicht mehr über den Film verraten.

Die Partnerschaft geht jedoch weit über diesen kleinen Rückblick in die Geschichte hinaus. So stellte der französische Automobilhersteller dem Team während der Dreharbeiten eine vollelektrische Flotte zur Verfügung, um mobil zu bleiben, berichtet motor1.com. Die Flotte bestand aus 10 Fahrzeugen und auch um die Ladesäulen vor Ort wurde sich gekümmert.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Stellantis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stellantis

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com, Alexander Chaikin / Shutterstock.com