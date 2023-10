DHDL

Tillman Schulz hat sich einen Namen als angesehener Unternehmer und Investor gemacht und tritt in dieser Rolle in der beliebten TV-Show "Die Höhle der Löwen" auf. Mit 33 Jahren war er der jüngste Juror in der Geschichte der Show, was seinen Erfolg und seine Fähigkeiten nur unterstreicht.

Unternehmertum in der DNA

Geboren am 10. September 1989 in Dortmund, wuchs Schulz in einer Familie auf, die ein langes Erbe im Importgeschäft für Fisch aus Skandinavien hat. Das Familienunternehmen MDS wurde bereits 1949 von seinem Großvater gegründet und wird heute, drei Generationen später, von Schulz geführt, so web.de in einem Online-Beitrag. Die MDS-Gruppe hat inzwischen 19 Tochtergesellschaften, die eine breite Palette von Produkten, darunter Lebensmittel, Kosmetik und Arzneimittel, an renommierte Einzelhändler wie ALDI und Lidl liefern.

Nach dem Abitur absolvierte Schulz eine Ausbildung zum Bankkaufmann, bevor er sein eigenes Unternehmen, Motido, gründete, wie es auf seiner Webseite heißt. Die in diesem Zeitraum gesammelten Erfahrungen erwiesen sich als unverzichtbar für seine spätere Rolle als Geschäftsführer der gesamten MDS-Gruppe im Jahr 2020. Trotz der Herausforderungen, die mit der Leitung eines solchen Unternehmens verbunden sind, hat Schulz das Unternehmen erfolgreich geführt und einen jährlichen Umsatz im dreistelligen Millionenbereich erzielt, wie web.de berichtet.

Erstmals Juror bei der Höhle der Löwen

Im Jahr 2019 gründete Schulz zusammen mit seinem Bruder die Venture-Capital-Firma Evenmore Ventures GmbH. Diese Firma hat bisher noch keine Investitionen getätigt, wie die Südwest Presse in einem Beitrag berichtet, beabsichtigt aber, Unterstützung in allen Geschäftsbereichen zu leisten, was Schulz' Engagement für Unternehmertum und Start-up-Kultur unterstreicht.

Sein TV-Debüt gab Schulz Anfang dieses Jahres als Juror in der 13. Staffel der VOX-Gründer-Show "Die Höhle der Löwen". Nach dem Ausscheiden des Managers und Unternehmers Dr. Georg Kofler und des ehemaligen Rennfahrers Nico Rosberg, sicherte er sich einen festen Platz im DHDL-Juryteam für die Staffeln 14 und 15. Obwohl seine Erfahrung in der Start-up-Szene noch recht überschaubar ist, hat er den Wunsch geäußert, langfristig Teil der Show zu bleiben, so web.de in einem Online-Beitrag.

Persönliches Engagement und lokale Bindung

Privat hält Schulz sein Leben weitgehend fernab der Medien. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Dortmund, berichtet web.de weiter. Sein Bruder Moritz ist ebenfalls Miteigentümer von MDS Holding, was die familiäre Beteiligung an dem Unternehmen verdeutlicht. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist Schulz bekannt für sein Engagement für seine Familie und die Gemeinschaft.

Tillman Schulz hält sich auf Social-Media-Plattformen tendenziell zurück, und Informationen über seine Familie sind aktuell nicht öffentlich zugänglich. Schulz charakterisiert sich als einen aufrechten und transparenten Dortmunder, der stark mit seiner Heimatregion und dem lokalen Fußballclub BVB verbunden ist. In seinen verschiedenen Funktionen, ob als Unternehmer, Juror oder Familienmensch, zeichnet sich Schulz durch seine konstante Ambition für Weiterentwicklung und Fortschritt aus.

