Aldi, Lidl, Edeka & Co: Einkaufswagen soll in Zukunft per Smartphone entsperrt werden

Einkaufswagen sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Nicht nur, dass sie das Einkaufen an sich sehr viel bequemer machen, auch können die Einkäufe nach dem Einkauf leichter zum Auto transportiert werden. Den ersten Einkaufswagen gab es bereits 1937: Sylvan Goldman wollte die Kunden in seinem Supermarkt zu größeren Einkaufsmengen verleiten und stellte ihnen dafür einen sogenannten "shopping cart" zur Verfügung. In Deutschland hat vor allem das Unternehmen Wanzl die Weiterentwicklung der Wagen geprägt, bis heute ist das Unternehmen weltweit führender Anbieter von Einkaufswagen.

ScanTrolley kann per App entsperrt werden

Seit einiger Zeit arbeitet das Unternehmen außerdem an einer ganz neuen Art des Einkaufens: Während gewöhnliche Einkaufswagen in der Regel nur mit einem Chip oder einer Geldmünze ausgeliehen werden können, will Wanzl in Zukunft auch Einkaufswagen produzieren, die man ganz einfach mit dem Smartphone entsperren kann. Der sogenannte "ScanTrolley" hat laut offizieller Produktbeschreibung einen im Griff des Einkaufswagens integrierten Scanner, der über eine App mit dem eigenen Smartphone gekoppelt werden kann.

Der Vorteil: Die ewige Suche nach Münzgeld vor dem Einkaufen entfällt, durch das elektronische Pfandsystem können Kunden über die App ganz einfach einen Wagen entsperren und mit dem Einkauf beginnen. Für die ordnungsgemäße Rückgabe des Einkaufswagens erhalten Kunden anschließend Belohnungen in der App - zum Beispiel eine Gutschrift für den nächsten Einkauf. Auch können aktuelle Angebote für den Kunden in der App gespeichert werden.