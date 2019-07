Alibaba-Deal: dm bietet neue Zahlmethode an

Aktien in diesem Artikel Alibaba 154,60 EUR

Ab sofort können dm-Kunden in ihrem Drogeriemarkt auch mit Alipay zahlen. Damit will das Unternehmen aus Karlsruhe insbesondere chinesische Kunden ansprechen.

Mobile-Payment für Touristen

Denn Alipay ist der Bezahldienst des chinesischen Internetriesen Alibaba, die Bezahl-App Alipay ist nur für Kunden nutzbar, die ein chinesisches Bankkonto besitzen. Hauptzielgruppe sind daher chinesische Touristen, für die der größte deutsche Drogeriemarkt den Bezahlvorgang so einfach wie möglich gestalten will. Man wolle sowohl chinesischen Besuchern, als auch in Deutschland lebenden Chinesen eine Zahlungsart anbieten, "mit der sie vertraut sind", so Martin Dallmeier, als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Finanzen + Controlling.

Tatsächlich birgt die chinesische Zielgruppe viel Potenzial: "Bereits 2020 werden pro Jahr voraussichtlich mehr als 160 Millionen Chinesen ins Ausland reisen - viele davon auch nach Europa und Deutschland. Als Resultat dieses Trends wachsen die Konsumentenausgaben über Alipay in Deutschland dieses Jahr sehr stark; im Vergleich zum letzten Jahr sind die Ausgaben bereits 2,5-Mal so hoch. Unser Ziel ist es, den chinesischen Touristen auf all ihren Reisen mobiles Bezahlen zu ermöglichen, da sie diese Zahlungsmethode schätzen und bevorzugen", so Roland Palmer, Head of Alipay Europe.

dm-Produkte auf dem chinesischen Markt beliebt

Der größte deutsche Drogeriemarkt hat sich auf dem chinesischen Markt bereits einen Namen gemacht. Seit Anfang 2017 können chinesische Kunden auf der E-Commerce-Plattform Tmall, die ebenfalls zur Alibaba Group gehört, unter anderem Drogeriewaren der beliebten dm-Marken alverde, Balea, Balea MEN, Dontodent und SUNDANCE ordern.

Alipay in immer mehr deutschen Geschäften

Der Siegeszug von Alipay in Deutschland setzt sich mit der Implementierung der Bezahlmethode bei dm weiter fort, auch wenn die Chinesen selbst keine flächendeckende Verbreitung hierzulande anstreben. Neben den dm-Konkurrenten Müller und Rossmann bieten zahlreiche weitere heimische Ketten Alipay als Bezahlmethode an. Sogar einige Fahrdienstleister auf dem Münchener Oktoberfest bieten chinesischen Besuchern die Mobile-Payment-Methode an. Zudem können die Touristen aus dem Land der Mitte unter anderem bei der Kaufhausgruppe KaDeWe oder Kaufhof und WMF mit Alipay bezahlen. Auch an vielen deutschen Flughäfen ist die Nutzung der Bezahlmethode möglich.



Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Herrndorff / Shutterstock.com