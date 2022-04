Apple-Aktie: Verweigerte Reparatur - Apple nimmt keine vermissten iPhones mehr für die Reparatur an

Apple prüft vor Reparaturen den Status von iPhones

Aus einem internen Memo des US-amerikanischen Tech-Giganten Apple geht hervor, dass von nun an Apple Stores sowie von Apple autorisierte Service Provider vor der Reparatur eines iPhones dessen Status checken müssen. Dieses interne Memo liegt MacRumors exklusiv vor. Untersucht werden sollen die Geräte vorab auf interne Meldungen im MobileGenius- oder GSX-System sowie auf Meldungen bei der GSMA Device Registry. Die GSMA Device Registry ist eine globale Datenbank, bei der Kunden ihre Geräte im Falle eines Verlustes oder eines Diebstahls als vermisst melden können. Anhand der eindeutigen IMEI-Nummer können die Geräte über die Datenbank eindeutig identifiziert werden. Nachzulesen ist die IMEI-Nummer eines iPhones in der App "Einstellungen" unter "Allgemein" und "Über".

Als vermisst gemeldete Geräte werden nicht mehr repariert

Grund für die Statusprüfung der Geräte ist, dass als vermisst gemeldete iPhones von nun an nicht mehr repariert werden sollen. Erkennt ein Techniker, dass es sich bei dem vorliegenden Gerät um ein vermisstes Gerät handelt, sei er von nun an angewiesen, die Reparatur zu verweigern. Damit soll vor allem die Zahl der gestohlenen iPhones reduziert werden, die zur Reparatur zu Apple gebracht werden. Zuvor war eine solche Handhabe nicht vorgesehen. Apple will dem Diebstahl der Geräte jedoch keinen Vorschub leisten, weshalb diese Maßnahme letztendlich nötig wurde.

So sollte bei vermisstem Gerät gehandelt werden

Kommt einem das iPhone oder iPad abhanden, sei es durch einen Diebstahl oder das Verlieren, gibt es laut einem Support-Dokument des Unternehmens eine Reihe von Schritten, die unternommen werden sollten. Zunächst sollte versucht werden, das Gerät über die "Wo-ist"-Funktion ausfindig zu machen. Sollte dies jedoch zu keinem Ergebnis führen, sollte man das Gerät als vermisst melden, wodurch auch Dienste wie zum Beispiel Apple Pay auf dem Gerät gesperrt werden. Außerdem sollte man die örtliche Polizei informieren - dafür sollte man die Seriennummer des Geräts parat haben. Ist das Gerät durch AppleCare+ gegen Diebstahl versichert, kann man schließlich einen iPhone-Austausch beantragen. Danach sollte das alte Gerät gelöscht und aus dem eigenen Account entfernt werden, sobald der Anspruch auf Austausch genehmigt wurde.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: nui7711 / Shutterstock.com