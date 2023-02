Karriere als IT-Experte: Diese Skills und Programmiersprachen sind 2023 begehrt

Mangel an Programmierern

Im Januar 2023 kündigte die Google-Mutter Alphabet an, ungefähr 12.000 Mitarbeiter zu entlassen. Andere Tech-Giganten verfolgen eine ähnliche Strategie - so entschied auch Microsoft, sich von 10.000 Angestellten zu trennen. Die Chancen, als ITler einen Job zu finden, stehen trotzdem gut. IT-Spezialisten gehören in Deutschland zu den von der Bundesagentur für Arbeit ermittelten sogenannten Engpassberufen, bei denen Arbeitgeber Schwierigkeiten haben, Stellen zu besetzen.

Einige Programmiersprachen besonders nachgefragt

Die von CodinGame und CoderPad veröffentlichte "State of Tech Hiring"-Erhebung zeigt, mit welchen Programmiersprachen Programmierer bei der Jobsuche besonders gute Chancen haben. Im Rahmen der Umfrage wurden 4.200 Personaler aus 98 Ländern befragt, fast die Hälfte kam dabei aus Frankreich. Zusätzlich wurden fast 14.000 Programmierer aus insgesamt 131 Ländern befragt, auch hier kam mit etwas mehr als einem Drittel die Mehrheit der Befragten aus Frankreich. Im Ergebnis zeigte sich: Die von den meisten Personalverantwortlichen nachgefragten Programmiersprachen waren JavaScript mit 53 Prozent, Java mit 43 Prozent und Python mit 40 Prozent. Gleichzeitig sind dies auch die drei Programmiersprachen, die die meisten Softwareentwickler beherrschen: Ganze 63 Prozent der befragten Entwickler sind mit Python vertraut, dicht gefolgt von JavaScript, welches von 62 Prozent beherrscht wird. Für Java liegt der Anteil bei 50 Prozent.

Bei einigen Frameworks hingegen zeigte sich ein deutlicher Nachfrageüberhang: Angular 2+ oder React werden von 24 bzw. 41 Prozent der Recruiter nachgefragt, von den befragten Entwicklern gaben jedoch nur 12 bzw. 31 Prozent an, mit ihnen umgehen zu können.

Auch ohne Informatikabschluss gute Chancen

Unabhängig von konkreten Programmiersprachen wurde auch nach technischen Fähigkeiten gefragt, die sich Unternehmen von ihren neuen Mitarbeitern wünschen würden. Führend waren hier die Web-Entwicklung (59 Prozent) und die Arbeitsmethodik DevOps (37 Prozent) noch vor Trendthemen wie maschinellem Lernen (25 Prozent) oder Blockchain (8 Prozent). Die Programmierer wurden auch nach ihrem Bildungshintergrund gefragt. Hier wurde deutlich, dass ein Uni-Abschluss für die Karriere in der Softwareentwicklung keine zwingende Voraussetzung ist: 59 Prozent der IT-Fachkräfte gaben an, keinen Abschluss in Informatik zu haben, 29 Prozent sagten, sie hätten sich ihre Programmierkenntnisse im Selbststudium angeeignet. Unternehmen lassen sich darauf ein: 80 Prozent verlangen nicht zwingend einen Uni-Abschluss.

