Karriere Kickstart

Arbeiten von zu Hause aus, kann viele Vorteile mit sich bringen. Die Herausforderungen sind jedoch nicht zu vernachlässigen und stellen eine ganz andere Art von Challenge dar. Hierfür braucht es eine bestimmte Art von Mitarbeiter, denn nicht jeder bringt die Voraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten im Homeoffice mit.

Unterschiedliche Qualitäten sind gefragt

Remote-Jobs werden immer beliebter, das hat Juliana Chan, Gründerin und CEO von Wildtype Media selbst erfahren dürfen. In einem Interview mit CNBC berichtet die Geschäftsführerin des Medienkommunikationsunternehmens über ihre Erfahrungen. Als sie über das soziale Netzwerk LinkedIn geteilt hatte, dass sie ihr Unternehmen fortan ausschließlich remote führen wollt, quoll ihr Postfach mit Anfragen und potenziellen Bewerbern über. Obgleich Chan überrascht war, zeigt sich diese Entwicklung laut CNBC auch in diversen Studien. Doch die Arbeit aus dem Homeoffice oder in einem Unternehmen, dessen Mitarbeiter in der ganzen Welt verstreut sind, birgt völlig neue Herausforderungen. Für die CEO ist klar: Mangelndes Engagement beziehungsweise Isolation der Mitarbeiter, Fehlkommunikation und Datenschutzbedenken zählen zu den schwierigsten Aufgaben, die es in einem Remote-Unternehmen zu meistern gilt. Auch das Portal Medium beschreibt einige Herausforderungen der Telearbeit, zum Beispiel die eigene Unternehmenskultur. Diese ist in einem Unternehmen ohne festen Sitz schwieriger festzustellen und noch schwieriger transportierbar. Für die Mitarbeiter bedeutet das, dass in jeder E-Mail, Nachricht oder Aufgabe diese Kultur spürbar sein muss, so das Portal. Als Konsequenz ergibt sich bereits eine offensichtliche Anforderung, die auch Chan in ihrem Interview beschreibt.

Technische Affinität, um via Applikationen wie Slack, E-Mail oder Zoom zu kommunizieren, stellt eine grundsätzliche Qualifikation dar. Denn ohne Austausch ist eine Zusammenarbeit unmöglich. Doch neben der Erreichbarkeit existieren noch weitere Aspekte, die für einen Remote-Job von Bedeutung sind. Deshalb, so Chan gegenüber CNBC, sei sie viel anspruchsvoller bei der Personalauswahl geworden. "Die Arten von Verhaltensweisen, die traditionell für den Erfolg in einer Büroumgebung ausschlaggebend sind, spielen in einer Remote-Umgebung möglicherweise keine Rolle mehr, sodass ich nicht davon ausgehen kann, dass sich vergangener Erfolg (in Person) auf zukünftigen Erfolg (Remote) übertragen lässt.", so die Geschäftsführerin.

Kommunikation, auch in einer digitalen Welt

"Die meisten Menschen würden gerne flexibel arbeiten, aber nicht jeder ist dafür geeignet. Wir alle haben unterschiedliche Persönlichkeitstypen und Berufserfahrungen, und auch unsere Bedürfnisse in den verschiedenen Phasen unserer Karriere sind sehr unterschiedlich", sagte Juliana Chan in ihrem Interview mit CNBC. Um trotzdem Erfolg im Remote-Job zu haben, ist ihrer Meinung nach Kommunikationsfähigkeit wichtig. Allerdings nicht irgendeine Art der Kommunikationsfähigkeit, sondern insbesondere eine digitale. Ein guter "virtueller Kommunikator" sei nämlich in der Lage nach Hilfe zu fragen und Probleme selbstständig zu berichten.

Auch Reinhard Guggenberger, Geschäftsführer des Unternehmen Soaring Fox Consulting ist der Überzeugung, dass Kommunikation einer der wichtigsten Aspekte für eine erfolgreiche Remote-Arbeit darstellt. In seinem Interview mit Forbes berichtet er, dass die Kommunikation im Team und mit den Vorgesetzten viel häufiger und gezielter stattfinden muss als im Büro. Auch Jennifer Beezer, ehemaliges Mitglied des Forbes Council ist der Überzeugung, dass Kommunikation einer der wichtigsten Aspekte ist. "Bewerber nach den bewährten Methoden und Strategien zu fragen, die sie für eine häufige und zeitnahe Kommunikation einsetzen, ist ein Muss.", so Beezer in einem Interview mit Forbes.

Die Kommunikation ist insbesondere deshalb so relevant, weil ein Treffen in Person meist nicht möglich ist. Auch kann die Führungskraft nicht Mal eben im Büro vorbeischauen und fragen, ob es irgendwelche Probleme oder Fragen gibt. Fehlende Kommunikationsfähigkeit kann sogar die Produktivität und Effizienz im Team verringern, wie ein Bericht des Portals Medium beschreibt.

Volle Verantwortungsübernahme

Neben der Kommunikationsfähigkeit scheint außerdem die Verantwortung von besonderer Wichtigkeit. Heide Abelli ist Mitgründerin und CEO von SageX Inc. - in einem Interview mit Forbes berichtet sie, dass verantwortungsvolle Mitarbeiter ihre Verpflichtungen einhalten und nicht nach Ausreden suchen. Dabei sei es eine Möglichkeit, Bewerber nach einer Situation zu fragen, in welcher sie Verantwortung zeigen mussten. Sydney Bruce, Leiterin der Abteilungen Customer Success und HR bei Everee, verfolgt eine ähnliche Strategie. In einem Interview mit Forbes beschreibt sie, dass sie Bewerber nach Situation fragt, in denen sie die Schuld am liebsten jemand anderem zugeschoben hätten. Anschließend sollen die Bewerber beschreiben, was sie stattdessen getan haben, um das Problem zu verursachen.

Wichtig ist die Übernahme von Verantwortung insbesondere bei der Einhaltung von Deadlines oder Absprachen, damit negative Konsequenzen für das gesamte Team vermieden werden können, so das Portal Medium. Schlussendlich kann ein Mitarbeiter, auf den kein Verlass ist, mehr Schaden anrichten als externe Faktoren, heißt es bei Medium weiter. Die volle Verantwortlichkeit im gesamten Team ist laut Chan ein "Gamechanger": "Wenn sich jeder bereit erklärt, die volle Verantwortung zu übernehmen ... ist es möglich, leistungsstarke Teams zu bilden, aus Remote-Kollegen, die sich niemals im echten Leben getroffen haben und dabei nahezu autonom funktionieren."

Eigenmotivation und Unabhängigkeit

"Mehr denn je ist Eigenmotivation der Schlüssel zum Erfolg.", äußerte sich Thach Nguyen, ehemaliger Chief Talent Officer bei Sword Health in einem Interview mit Forbes. Seiner Meinung nach existieren viele Ablenkungen im Eigenheim, weshalb er nach Leuten sucht, die bereits große Hürden in ihrem Leben überwunden haben und ein starkes Durchhaltevermögen entwickelt haben. Dem Portal Medium zufolge ist Disziplin Grundpfeiler der Unabhängigkeit, denn nur wer Herr über seine Aufgaben und Deadlines ist, kann erfolgreich von zu Hause arbeiten. Aufgrund der fehlenden Nähe sei es außerdem entscheidend, selbstständig Motivation und Positivität aufzubauen, schließlich ist es der Führungskraft nicht möglich, ständig Rückmeldung zu geben. Diese Unabhängigkeit, beziehungsweise Eigenmotivation, sollte zudem mit Anpassungsfähigkeit und Eigeninitiative einhergehen, führt das Portal weiter aus - beispielsweise, wenn das Internet ausfällt, sollte ein Remote-Mitarbeiter wissen, was zu tun ist, da die Arbeit auf Eis zu legen, keine Option darstellt.

Anne Iversen, Mitgründerin von TimeXtender, teilt gegenüber Forbes eine Frage, welche sie in Bewerbungen stellt und die ihrer Meinung nach all diese Aspekte abfragt: "Wie planen Sie ihre Woche?" Personen mit hoher Eigeninitiative und Selbstorganisation werden ihr zufolge die Wochentage in Zeitabschnitte einteilen. Über diese Abschnitte seien sie sich dann sehr bewusst. Damit einher geht eine letzte wichtige Voraussetzung: Zeitmanagement.

Das Zeitmanagement

Die Zeit bei Remote-Jobs ist eine Hürde, die es zu meistern gilt. Denn nur wenn die Zeit sinnvoll eingeteilt wird, können Deadlines eingehalten werden und sich das Team und die Leitung auf die eigene Person verlassen. Dabei spielt dem Portal Medium zufolge auch die Priorisierung von Aufgaben eine wichtige Rolle. Hilfreich können dabei auch Managementtools sein, um Aufgaben sinnvoll einzuteilen und gewisse Zeitfenster einzuhalten. Ein Beispiel zur Überprüfung dieser Qualität könnte eine Aufgabe sein, welche in einem bestimmten Zeitraum zu erledigen ist. Wichtig ist das Zeitmanagement insgesamt also, weil sie die Produktivität und Effektivität des Teams steigert, so das Portal weiter.

Die Arbeit bei einem Remote-Unternehmen stellt sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte vor neue Herausforderungen. Obwohl viele Vorteile gewonnen werden können, sollte stets gut überlegt sein, ob man wirklich die nötigen Voraussetzungen mitbringt.

J. Vogel / Redaktion finanzen.net