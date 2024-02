Künstliche Intelligenz

Die fortschreitende Evolution der künstlichen Intelligenz, insbesondere durch Entwicklungen wie ChatGPT von OpenAI, markiert einen Wendepunkt in der Art und Weise, wie wir Arbeit, Bildung und medizinische Versorgung verstehen und gestalten. In einer jüngsten Diskussion des Podcasts "Unconfuse Me", moderiert von Technologievisionär Bill Gates, erklärte Sam Altman, CEO von OpenAI, welche Branchen besonders von KI profitieren.

Einsatzmöglichkeiten in der Programmierbranche

Erster Profiteur sei die Programmierbranche, wie Altman im Podcast "Unconfuse Me" vom ehemaligen Microsoft-CEO Bill Gates unterstreicht. Programmierern biete der Chatbot die Möglichkeit, ihre Effizienz um ein Vielfaches zu steigern. Durch Funktionen wie das Überprüfen von Code auf Fehler, das Schreiben von Testfällen oder das Generieren von neuem Code entlaste ChatGPT Entwickler von zeitraubenden Routineaufgaben. Diese Assistenz ermöglich es Codern, sich auf komplexere und kreativere Herausforderungen ihrer Arbeit zu konzentrieren.

Es sei jedoch von Bedeutung, die Grenzen von ChatGPT zu erkennen. Dabei zeigt eine Studie von Forschern der Stanford University und der University of California, Berkeley aus dem Jahr 2023, dass GPT-4, die neueste Iteration des Sprachmodells von OpenAI, noch anfällig für Fehler ist. Demnach ist es für Programmierer wesentlich, die Vorschläge und Ergebnisse von ChatGPT kritisch zu überprüfen und zu validieren. Altman vergleicht diesen Wandel in der Programmierung mit dem historischen Übergang von Lochkarten zu höheren Programmiersprachen, was nicht nur eine Beschleunigung, sondern auch eine qualitativ neue Form der Softwareentwicklung ermöglichte.

Einsatzmöglichkeiten im Bildungssektor

Im Bildungssektor eröffne ChatGPT neue Möglichkeiten, die Arbeitslast zu reduzieren und effizienter zu gestalten. Lehrkräfte könnten dabei durch den Einsatz von KI-Systemen bei der Erstellung von Lehrplänen und der Bewältigung administrativer Aufgaben entlastet werden. Interessant sei hierbei der Einsatz von ChatGPT im Sprachunterricht, wie etwa bei Duolingo, einem Technologieunternehmen im Bildungsbereich, das laut eigenen Angaben seine Belegschaft reduziert und sich verstärkt auf KI verlässt.

Gates hebt im Podcast insbesondere die Fähigkeit von ChatGPT hervor, personalisierte Nachhilfe zu bieten, was vor allem Schülern in entlegenen und unterversorgten Gebieten zugutekommen könnte. Jedoch bestehe auch hier die Herausforderung, die Grenzen der KI zu erkennen und ihren Einsatz verantwortungsvoll zu gestalten. Dr. Tovah Klein vom Barnard College betonte gegenüber CNBC make It, wie wichtig es ist, dass Lehrer und Eltern Schüler dazu anhalten, sich nicht ausschließlich auf KI zu verlassen.

Einsatzmöglichkeiten im Gesundheitswesen

Im Gesundheitswesen habe ChatGPT beeindruckende Meilensteine erreicht, beispielsweise durch das Bestehen der US-amerikanischen Zulassungsprüfung für Ärzte. Trotzdem mahnen Experten von der National Library of Medicine zur Vorsicht hinsichtlich der Übernahme von klinischen Entscheidungen durch KI aufgrund potenzieller Fehleranfälligkeit. Dennoch könnten KI-Tools Ärzten als digitale Assistenten dienen, etwa bei zeitaufwändigen Verwaltungsaufgaben oder beim Ausfüllen von Versicherungsunterlagen, wie der Präsident der American Medical Association, Jesse Ehrenfeld, im vergangenen Jahr betonte.

Wie die American Medical Association feststellte, seien solche Tools auch bei der Analyse von Forschungsergebnissen und der Zusammenfassung von Patientenakten hilfreich. Zudem erleichterten sie die Patientenaufklärung, indem sie häufig gestellte Fragen beantworten, wie es weiter hieß. Im vergangenen Jahr erwähnte Bill Gates außerdem in einem Blogbeitrag, dass ChatGPT über den medizinischen Bereich hinaus Anwendung findet. Er hob hervor, dass das Tool in der Pharmaindustrie eingesetzt wird, insbesondere zur Automatisierung bestimmter Abschnitte der Entdeckungs- und Forschungsprozesse neuer Medikamente. Zudem betonte Gates in seinem Beitrag die Bedeutung des Einsatzes von KI-Werkzeugen wie ChatGPT für die Lösung globaler Gesundheitsprobleme. Er unterstrich das Engagement der Gates Foundation, diese Technologien gezielt zur Bekämpfung von Krankheiten einzusetzen, die vorwiegend die ärmsten Bevölkerungsgruppen der Welt betreffen. Dazu gehören unter anderem AIDS, Tuberkulose und Malaria.

Abschließend betont Altman in Gates' Podcast, dass wir uns erst am Anfang der Entwicklung und des Potenzials von KI befänden. Die gegenwärtigen Modelle, so faszinierend sie auch sein mögen, stellten lediglich einen Vorgeschmack auf das dar, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren möglich sein werde. Dieser Ausblick verdeutliche die rasante Entwicklung und das enorme Potenzial der KI, unsere Arbeitsweise in zahlreichen Branchen grundlegend zu transformieren und zu bereichern.

D. Maier / Redaktion finanzen.net