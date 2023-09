Lebenserfahrung

Einige Dinge lernt man erst im Laufe der Zeit. Auch Bill Gates erging es so. Während einer Rede gibt er einen Einblick, welche Erkenntnisse er gerne schon früher gewonnen hätte.

Bill Gates spricht zu Absolventen

Bei der Abschlussfeier der Northern Arizona University (NAU) hielt Bill Gates eine Rede, in der er den Studierenden wichtige Ratschläge gab, die er selbst gerne schon in jungen Jahren gewusst hätte. Obwohl er sein eigenes Studium an der Harvard University nach drei Semestern abbrach, um Microsoft zu gründen, wird Gates heute an verschiedenen Universitäten gerne gesehen, darunter auch auf dem Campus der Northern Arizona University (NAU). Während der Abschlussfeier für die Studiengänge Forstwissenschaft und Informatik teilte der Mitbegründer von Microsoft den Absolventen fünf Erkenntnisse mit, die er rückwirkend betrachtet gerne früher gehabt hätte.

"Das Leben besteht nicht nur aus einem Akt"

Gates' erster Ratschlag lautete: "Das Leben besteht nicht nur aus einem Akt". Als er die Universität verließ, um sich vollständig auf Microsoft zu konzentrieren, war Gates fest davon überzeugt, dass er sein ganzes Leben lang bei dem Softwareunternehmen arbeiten würde. Der Gedanke, dass man zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn absolut festlegt, was man für immer tun wird, ist vielen jungen Menschen vertraut und geht oft mit großem Druck einher. Gates wollte den Absolventen den Druck nehmen und betonte, dass Entscheidungen, die sie morgen oder in den nächsten zehn Jahren treffen, nicht für immer sein müssen. Er selbst hat seinen Fokus mittlerweile auf zahlreiche philanthropische Projekte verschoben.

"Man lernt nie aus"

Der zweite Ratschlag von Gates lautete: "Man lernt nie aus". Als er das College verließ, glaubte er, dass er bereits alles wusste, was er wissen musste. Schnell wurde ihm jedoch klar, dass er mit dieser Annahme falsch lag und dass man im Leben nie aufhört zu lernen. Gates ermutigte die Studierenden, bei Problemen, die sie nicht allein lösen können, tief durchzuatmen und kluge Menschen zu suchen, von denen sie lernen können. Er betonte, dass lernen bedeutet, sich nicht nur auf das zu konzentrieren, was man bereits kann, sondern auch offen für Neues zu sein.

"Such dir Aufgaben, die ein wichtiges Problem lösen"

Der dritte Ratschlag von Gates: "Such dir Aufgaben, die ein wichtiges Problem lösen". Gates sagte den Absolventen, dass sie ihre berufliche Laufbahn in einer Welt beginnen, in der es viele große Aufgaben zu bewältigen gibt, wie den Klimawandel und den technologischen Fortschritt. Er ermutigte sie, sich darauf zu konzentrieren, eines dieser Probleme anzugehen, da dies nicht nur einen Sinn für das Leben gibt, sondern auch dazu inspiriert, hervorragende Arbeit zu leisten und kreativ zu sein.

"Unterschätze die Macht von Freundschaft nicht"

Der vierte Ratschlag von Gates lautete: "Unterschätze die Macht von Freundschaft nicht". Gates betonte die Bedeutung von sozialen Beziehungen und erzählte von seiner eigenen Erfahrung, wie eine Freundschaft während seiner Schulzeit mit Paul Allen zur Gründung von Microsoft führte. Er ermutigte die Studierenden, nicht nur auf ihre Abschlusszeugnisse zu achten, sondern auch auf ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, die zu einem persönlichen Netzwerk werden können.

"Du bist kein Faulpelz, wenn du dir etwas Zeit lässt"

Gates schließt seine Rede mit seiner wichtigsten Erkenntnis: "Du bist kein Faulpelz, wenn du dir etwas Zeit lässt". Früher konnte Gates dies nicht verstehen und hatte in den ersten Jahren von Microsoft kein Verständnis für Mitarbeiter, die keine Überstunden machten. Er führte sogar Buch darüber, wer früh ging und wer spät kam. Mit dem Alter und der Geburt seiner Kinder änderte sich jedoch seine Einstellung. Er empfiehlt den Absolventen, nicht so lange wie er zu warten, um diese Lektion zu lernen. Sie sollten sich Zeit nehmen, um Beziehungen zu pflegen, Erfolge zu feiern und sich von Rückschlägen zu erholen. Wenn sie eine Pause brauchen, sollten sie sich diese gönnen und auch Rücksicht auf ihre Mitmenschen nehmen, wenn diese eine Pause benötigen.

Redaktion finanzen.net