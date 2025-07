Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Microsoft gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Microsoft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 512,44 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 512,44 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 512,51 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 512,21 USD. Bisher wurden heute 343.462 Microsoft-Aktien gehandelt.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 514,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Microsoft-Aktie somit 0,43 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 344,83 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Microsoft-Aktie 32,71 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,28 USD. Im Vorjahr erhielten Microsoft-Aktionäre 3,00 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 540,00 USD.

Am 30.04.2025 legte Microsoft die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,94 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70,07 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 61,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Microsoft rechnen Experten am 28.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Microsoft im Jahr 2025 13,41 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

