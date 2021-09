Neue Funktionen: Signal macht WhatsApp immer größere Konkurrenz

Nachdem Facebooks Messengerdienst WhatsApp im Februar seine Nutzungsbedingungen geändert hat und Nutzern, die bis Mitte Mai nicht eingewilligt haben, Sanktionen angedroht hat, haben viele User kurzerhand den Messengerdienst gewechselt. Beliebte Alternativen sind dabei Telegram und Signal, wobei Signal beispielsweise von Heise als besonders sicher eingestuft wird. Um seine Nutzer auch abgesehen von der Datensicherheit zu begeistern, entwickelt Signal ständig neue Funktionen, die es bei WhatsApp teils nicht gibt. So kann man seit einigen Monaten etwa Fotos in besonders hoher Qualität verschicken, während das Verschicken von Fotos über WhatsApp meist eine schlechte Qualität mit sich bringt.

Neues Feature: Sprachnachrichten schneller abspielen

Eines der neuen Features betrifft das Abspielen von Sprachnachrichten: Diese lassen sich nun nicht mehr nur in Normalgeschwindigkeit abspielen, sondern auch im Zeitraffer (oder in Zeitlupe). Das geht so:

Die Nachricht abspielen, also auf "Play" tippen.

Sowohl am oberen Rand des Chat-Feldes (wie etwa in Telegram) als auch direkt innerhalb des Feldes der Sprachnachricht findet sich ein kleines Symbol, das "1x" anzeigt. Tippt man dieses Symbol an, wird die Geschwindigkeit zunächst verdoppelt, tippt man das Symbol ein zweites Mal an, wird die Geschwindigkeit auf 0,5 heruntergefahren. Tippt man ein drittes Mal, wechselt die Wiedergabe wieder zur Normalgeschwindigkeit.

Übrigens: Sprachnachrichten kann man auf Signal wie etwa bei WhatsApp auf zwei verschiedene Weisen aufnehmen. Entweder hält man das Mikrofon-Symbol während der gesamten Aufnahme gedrückt oder man schieb es nach oben und kann während der Aufnahme loslassen.

Signal updaten: Ist die aktuellste Version auf dem Gerät oder muss ein Update durchgeführt werden?

Wer nicht sicher ist, ob er bereits die aktuellste Version von Signal auf seinem Gerät hat, kann dies - sofern im App Store nicht sowieso die Funktion "automatisches Aktualisieren" eingestellt ist - ganz einfach tun, indem er die Website https://signal.org/install auf dem entsprechenden Smartphone aufruft. Es wird dann automatisch angezeigt, ob ein weiteres Update verfügbar ist. Welche Signal-Version auf dem Computer-Desktop ist, lässt sich herausfinden, indem man im Menü auf "Hilfe" und dann "Über Signal" (Windows und Linux) klickt oder direkt im Menü die Kategorie "Über Signal Desktop" (macOS) anklickt. Eine Liste der verschiedenen Versionen findet man dann auf GitHub.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michele Ursi / Shutterstock.com