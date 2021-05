Mit Verkauf der eigenen Whisky-Marke: 150 Millionen US-Dollar für UFC-Superstar Conor McGregor?

Dem Wirtschaftsmagazin Forbes zufolge rangiert Conor McGregor auf Platz 16 der weltweit höchstbezahlten Sportler aus dem Jahr 2020. Rund 48 Millionen US-Dollar sollen dem UFC-Kämpfer im vergangenen Jahr zugeflossen sein. Einnahmen, die durchaus für die unternehmerische Seite des Sportlers sprechen, denn im genannten Zeitraum absolvierte der Ire lediglich einen Kampf. Nun könnte McGregor möglicherweise seine Einnahmen des gesamten Jahres 2020 bereits mit einem einzigen Deal übersteigen. Doch der Reihe nach:

McGregor stößt Anteile seiner Whisky-Firma Proper No. Twelve ab

Im Jahr 2018 gründete Conor McGregor die Firma Eire Born Spirits, unter deren Deckmantel die Whisky-Marke Proper No. Twelve geführt wird. An Eire Born Spirits hält Becles, eines der größten Spirituosenunternehmen der Welt, eine Beteiligung in Höhe von 49 Prozent.

Wie nun aus einer Pressemitteilung von Becles hervorgeht, erwarben das Unternehmen Jose Cuervo, das sich im Besitz von Becles befindet, sowie Becles selbst am 23. Februar 2021 die verbleibenden 51 Prozent der Anteile von Eire Born Spirits und übernahmen damit das Unternehmen McGregors vollständig. Über die Summe der Transaktion vereinbarten die Vertragsparteien Stillschweigen.

Die Whisky-Marke Proper No. Twelve des Kampfsportlers gilt laut "Hypebeast" als die am schnellsten wachsende Whisky-Marke Irlands, zumal McGregor seine öffentlichen Auftritte oftmals als Werbefläche nutzte und hier die Marke medienwirksam zur Schau stellte. Laut dem britischen Portal "Joe.co.uk" wird der Wert von Eire Born Spirits auf rund 220 Millionen britische Pfund bzw. rund 307 Millionen US-Dollar geschätzt. Demnach spiegele die Übernahme der verbleibenden 51 Prozent der Aktien einen Beteiligungswert von fast 155 Millionen US-Dollar wider, was das Nettovermögen des irischen UFC-Kämpfers laut dem Portal verdoppelt.

In diesen Bereichen ist McGregor ebenfalls tätig

Als Unternehmer ist Conor McGregor neben dem Spirituosengeschäft in weiteren Geschäftsfeldern aktiv. Mit McGregor Sports&Entertainment erzielt der UFC-Kämpfer Einnahmen durch die Vermarktung seiner Kämpfe und seiner Produkte. Allein die Einnahmen des Boxkampfes gegen Floyd Mayweather aus dem Jahr 2017 sollen McGregor laut dem Portal EssentiallySports rund 86 Millionen US-Dollar eingebracht haben.

Hierunter führt er ebenso seine Marke TheMacLife, eine bekannte und wachsende Sportseite innerhalb des MMA-Kosmos mit über einer Million Followern auf YouTube und über 700.000 Followern auf Instagram. Mit der Marke "August McGregor" ist der Ire darüber hinaus mit einer eigenen Modelinie in der Modebranche tätig. Auch eine eigene Fitness App vertreibt Conor McGregor. 99 US-Dollar kostet eine Jahres-Mitgliedschaft, womit die von ihm persönlich vorgeführten Workouts abgerufen werden können.

