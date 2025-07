Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag stärker

Meta Platforms (ex Facebook) im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 708,21 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 708,21 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 710,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 706,71 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 292.296 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (747,84 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Mit einem Zuwachs von 5,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 442,70 USD. Dieser Wert wurde am 26.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 37,49 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,74 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 766,17 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,43 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,71 USD je Aktie vermeldet. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,31 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 05.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,75 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie im Minus: Bundesregierung darf auf Facebook aktiv bleiben - Gericht entscheidet

"Teilen und herrschen": Kursanstiege bei Aktiensplits - das sind potenzielle Börsengewinner

Meta-Aktie dennoch in Grün: WhatsApp droht in Russland das Aus - Meta will KI-Verhaltenskodex der EU nicht unterzeichnen