Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag zu

So entwickelt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 721,16 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 721,16 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 723,60 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 716,63 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 460.042 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 747,84 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,70 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.07.2024 auf bis zu 442,70 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,61 Prozent.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,74 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 766,17 USD.

Am 30.04.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,43 USD gegenüber 4,71 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,46 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 42,31 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.07.2025 präsentieren. Am 05.08.2026 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 25,74 USD im Jahr 2025 aus.

