Lidl startet als Mobilfunk-Anbieter durch

Mit Lidl als den jüngsten Newcomer gibt es in Österreich mittlerweile 38 Mobilfunkanbieter. In Kooperation mit Hutchison Drei Austria hat der erfolgreiche Lebensmittel-Discounter für seine Kunden seit Juli dieses Jahres vier Tarife zum Angebot.

"Lidl Connect" auch in Österreich

In Österreich gilt Lidl mit 240 Filialen und über 5.000 Mitarbeitern als einer der erfolgreichsten und am schnellsten wachsenden Lebensmittelkonzerne. Neben Lebensmitteln und Produkt-Aktionen will der Discounter sich mit "Lidl Connect" auch als Mobilfunkanbieter behaupten. Unterstützung bekommt der Lebensmittelhändler dabei von einem der drei größten Mobilfunkgesellschaften, Drei. Der Vertrieb und die Vermarktung der neuen Marke wird dabei von Lidl übernommen, während Drei sein langjähriges Know-How im Bereich Mobilfunk einsetzen und dem Discounter unter anderem im Service, in der Angebotsgestaltung und in der Infrastruktur unter die Arme greifen wird.

Zum Start stehen vier Angebote zur Auswahl: Das L-, XL-, Basic- und schließlich das Surf-Tarif. Sie sind alle für unter 20 Euro im Monat erhältlich und bieten über 1.000 Freiminuten und SMS sowie Datenvolumen von mindestens acht GB. Die Angebote einholen können sich die Verbraucher entweder in einer der Lidl-Filialen des Landes oder online. Um seinen Kunden den besten Service anbieten zu können, hat der Lebensmittel-Discounter gemeinsam mit Drei auch eine spezielle App gelauncht, über die Kunden ihr Guthaben jederzeit und überall aufladen oder ihren Tarif wechseln können.

"Die Partnerschaft mit Drei ist für uns ein wichtiger Erfolgsfaktor", so Christian Schug, Chef der Lidl Österreich, gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur, APA. "Unser gemeinsames Ziel ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt".

Hart umkämpfter Mobilfunkmarkt

Seit 2015 sind in Österreich immer mehr Anbieter aufgekommen, die versuchen, sich mit niedrigen Preisen auf dem Mobilfunkmarkt durchzusetzen. Ausgelöst wurde die große Welle unter anderem durch den Billiganbieter HoT, der gemeinsam mit dem österreichischen Lebensmittelhändler Hofer seine eigenen Angebote an den Start brachte und mit über 800.000 Kunden recht erfolgreich ist. Durch den großen Wettbewerb ist es allerdings nicht selten, dass Newcomer auch verschwinden, weil sie laut Marktbeobachter dem großen Druck und den hohen Anforderungen schlichtweg nicht gewachsen sind.

Wie sich Lidl durchschlagen wird, bleibt abzuwarten. Tatsache ist, dass der deutsche Lebensmittelhändler mit Drei einen starken Partner an seiner Seite hat und auch mit seinen günstigen Angeboten punkten wird. Mit Vodafone kooperiert Lidl auch in Deutschland mit einer großen Mobilfunkgesellschaft, wo Kunden bereits seit 2015 zwischen den Angeboten von Lidl Connect auswählen können.

