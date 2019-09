Von wegen Amazon Fresh: Rewe führt langersehnte "Same-Day-Delivery" ein

Aktien in diesem Artikel Amazon 1.674,80 EUR

0,90% Charts

News

Analysen

Lebensmittel und sonstige für den Alltag wichtige Produkte kann man schon seit einiger Zeit online über die Websites oder Apps von verschiedenen Lebensmittelhändlern nach Hause bestellen. Ab sofort bietet Rewe seinen Kunden aber den neuen "Same-Day-Delivery"-Service an, über den sie ihre gewünschte Ware schon am selben Tag zugestellt bekommen können und mit dem der Konzern anderen Playern wie Amazon große Konkurrenz macht.

Vorerst nur in Großstädten

Wer also in den Stadtzentren von Berlin, Hamburg, Hannover, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, München oder Mannheim lebt und bis 13 Uhr online bestellt, kann ab 17 Uhr ein Lieferfenster auswählen, zu welchem er die gewünschten Produkte zugestellt haben möchte. Zur Auswahl stehen dabei rund 12.000 Produkte, wozu unter anderem Obst und Gemüse, Fleischwaren, Molkereiprodukte und Getränke gehören. Zusätzliche Kosten oder Aufschläge fallen keine an - es fällt lediglich die reguläre Liefergebühr an, die je nach Zeitfenster und Warenkorbwert zwischen 0 und 5,90 Euro liegen kann.

Same-Day-Option wichtig für einige Kunden

Rewe bietet seit 2011 einen regulären Lieferdienst, der in 75 Städten plus Umland verfügbar ist und von Montag bis Samstag zwischen sieben und 22 Uhr in Anspruch genommen werden kann. Der Konzern bietet seinen Kunden auch einen Abholservice, bei dem Kunden mit einem Vorlauf von drei Stunden ihre gewünschten Produkte online bestellen und dann bei einer Rewe-Filiale vor Ort abholen können.

Dennoch gibt es einen, wenn auch kleinen, Anteil der Kundschaft, bei dem die Same-Day-Option entscheidend für die Kaufentscheidung ist. Für diesen wurde schließlich der neue Service eingeführt, wie Drasko Lazovic, Direktor Liefer- und Abholservice bei Rewe Digital äußerte. Hierfür führte der Lebensmittelkonzern verschiedene Pilotprojekte aus, um das Same-Day-Konzept zu testen und um den Kundennutzen und operative Prozesse aufeinander abzustimmen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com