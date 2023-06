ALDI, Lidl, dm & Co: Wer beim Preis-Leistungs-Verhältnis die Nase vorn hat

Aktien in diesem Artikel Amazon 117,26 EUR

ALDI und Lidl sind als Lebensmitteldiscounter bekannt und haben in der Vergangenheit häufig die vorderen Plätze in Preis-Leistungs-Rankings belegt. Der Drogeriehändler dm ist hingegen eher für sein Angebot an Drogerieartikeln und Kosmetik bekannt, tritt jedoch ebenfalls in den Wettbewerb um das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ein.

Die Umfrage

Das Forschungs- und Analyseunternehmen YouGov führte in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt eine Umfrage durch, um das aktuelle Preis-Leistungs-Ranking für 2023 zu erstellen. Dabei wurden über 900.000 Online-Interviews im Zeitraum zwischen Januar und Dezember 2022 durchgeführt, die 32 Produktkategorien abdeckten, darunter Banken und Versicherungen, Freizeit und Unterhaltung, Einzelhandel und vieles mehr. Die Befragten konnten Bewertungen für bis zu 30 Marken innerhalb einer Kategorie abgeben, welche dann in einen Preis-Leistungs-Score umgerechnet und in eine Rangliste überführt wurden.

Das Ranking

In diesem Ranking schaffte es dm überraschend an die Spitze und verwies die bekannten Lebensmitteldiscounter ALDI und Lidl auf die hinteren Plätze. Mit einem Preis-Leistungs-Score von 56 Punkten auf einer Skala von minus 100 bis 100 Punkten landete dm auf dem ersten Platz, gefolgt von ALDI mit 54,9 Punkten und dem Bezahldienstleister PayPal (54,5 Punkte), welcher von Platz sieben im Jahr 2022 auf Platz drei aufstieg. Lidl erreichte in der diesjährigen Umfrage den vierten Platz.

Es ist das erste Mal seit 2020, dass ALDI nicht an der Spitze des Preis-Leistungs-Rankings steht. Lidl hingegen, der Sieger der Jahre 2017, 2018 und 2019, konnte in den letzten Jahren nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen. Auffällig ist auch, dass große deutsche Supermärkte wie REWE oder EDEKA nicht unter den Top-Platzierungen der Umfrage vertreten sind.

Weitere Plätze

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Ergebnissen, hat dm auch mit seinen Eigenmarken in der Umfrage erfolgreich abgeschnitten. Die dm-Eigenmarke Balea erreichte Platz sechs mit 50,7 Punkten, während die dm-Eigenmarke Denkmit auf Platz neun landete und 45,0 Punkte erzielte.

Der Schuhhändler Deichmann erreichte den fünften Platz im Ranking mit 51,6 Punkten, während die deutsche Drogeriemarktkette Rossman auf Platz sieben landete und 46,3 Punkte erzielte. Amazon belegte den achten Rang mit 45,1 Punkten und verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um einen Platz.

Das schwedische Einrichtungshaus IKEA schaffte es auf Rang zehn und kehrte somit in die Top 10 zurück, nachdem es im Jahr 2022 erstmals nicht mehr unter den besten zehn Marken vertreten war.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com