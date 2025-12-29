Sparfest

Auch mit begrenzten finanziellen Mitteln lassen sich eindrucksvolle Veranstaltungen umsetzen. Wer umsichtig plant, auf kreative Lösungen setzt und Kosten bewusst priorisiert, kann ein Fest gestalten, das trotz kleinen Budgets in Erinnerung bleibt.

Budget festlegen und Ausgaben kontrollieren

Ein klar definiertes Budget ist die Grundlage jeder kosteneffizienten Eventplanung. Es schafft Übersicht, verhindert übermäßige Ausgaben und hilft dabei, finanzielle Schwerpunkte zu setzen. Wie das Veranstaltungsportal Billetto empfiehlt, sollten die Gesamtkosten frühzeitig in Kategorien wie Verpflegung, Technik, Location und Dekoration aufgeteilt werden. Ein zusätzlicher Puffer von etwa zehn bis fünfzehn Prozent kann unvorhergesehene Ausgaben abfedern.

Kostengünstige Locations clever nutzen

Hochpreisige Eventlocations lassen sich vermeiden, indem private Räume wie der eigene Garten oder die Wohnung genutzt werden. Auch öffentliche Parks bieten sich als Austragungsort an, vorausgesetzt, örtliche Regelungen werden beachtet. Alternativen wie Vereinsräume oder Gemeindesäle sind oft deutlich günstiger als klassische Veranstaltungsräume. RentTech24 betont, dass solche Optionen nicht nur Geld sparen, sondern durch ihre persönliche Note auch zur Atmosphäre beitragen können.

Verpflegung selbst organisieren

Der Einsatz eines Cateringservices verursacht häufig hohe Kosten. Eine kosteneffiziente Lösung besteht darin, Speisen selbst zuzubereiten und auf einfache, saisonale Gerichte zu setzen. Auch das sogenannte Potluck-Prinzip, bei dem Gäste verschiedene Speisen beisteuern, sorgt für Vielfalt und entlastet das Budget. Laut Bartesian kann auch bei dem Getränkekonzept gespart werden, beispielsweise durch den gemeinsamen Einkauf größerer Mengen oder durch das Mitbringen eigener Getränke.

Dekoration mit DIY-Charakter

Eine stimmige Atmosphäre erfordert keine teuren Dekoelemente. Mit wenigen Mitteln lassen sich kreative Gestaltungslösungen umsetzen, etwa durch selbst gebastelte Girlanden, Kerzen oder Naturmaterialien wie Zweige oder Blumen. Nachhaltige und wiederverwendbare Elemente können nicht nur Kosten reduzieren, sondern auch einen umweltfreundlichen Akzent setzen.

Musik und Unterhaltung einfach selbst umsetzen

Ein professioneller DJ ist nicht zwingend notwendig. Streamingdienste ermöglichen es, individuelle Playlists zusammenzustellen, die den musikalischen Rahmen der Veranstaltung abdecken. Laut RentTech24 reicht eine einfache Musikanlage oder ein Bluetooth-Lautsprecher für die meisten Anlässe vollkommen aus. Die technische Ausstattung lässt sich zudem kostengünstig mieten.

Technik und Ausstattung mieten statt kaufen

Die Anschaffung technischer Ausrüstung oder von Möbeln lohnt sich in der Regel nur bei häufiger Nutzung. Für einmalige Anlässe ist das Mieten die kostengünstigere Alternative. Viele Anbieter stellen dabei auch Zubehör wie Zapfanlagen, Pavillons oder Beleuchtung zur Verfügung.

Redaktion finanzen.net