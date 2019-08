Apple Card: Das Netz lacht über Apples Pflegehinweise zur Kreditkarte

Kreditkarte aus Titan

Neben Apple Pay bietet das US-amerikanische Unternehmen die Apple Card nun auch in physischer Form an. Doch wer die Kreditkarte im Leder-Portemonnaie verstauen will, hat falsch gedacht. Das Unternehmen veröffentlichte nun die Pflegehinweise zur Karte und die sorgen für einige Lacher im Netz. Laut Apple ist die Kreditkarte zwar aus beständigem Titan gefertigt, doch robuster soll sie dadurch nicht sein und muss gehegt und gepflegt werden, andernfalls sieht sie nach kurzer Zeit schon ähnlich schäbig aus, wie eine billige Plastikkarte. Mit der eigenen Support-Website mit besonderen Pflegehinweisen will das Unternehmen sichergehen, dass die Karte aus edlem Titan mit ihrem weißen Finish nicht so schnell kaputt geht.

.@Apple says clean Apple Card with a microfiber cloth, avoid contact with leather and denim https://t.co/rGtJui0qAX pic.twitter.com/i94BuhpWPW - AppleInsider (@appleinsider) 21. August 2019

Apple gibt Anweisung zur Nutzung der Apple Card

Die Kreditkarte ist für die meisten Menschen ein ganz normaler Alltagsgegenstand, sodass Apples Anwendungstipps, wie die Kreditkarte nicht mit Leder oder Jeansstoff in Kontakt kommen zu lassen, im Netz auf jede Menge Spott treffen. So kommentieren User die Pflege-Tipps beispielsweise mit den Worten, dass man die Apple Card nach Nutzung wohl am besten sofort wieder in einen gleichmäßig ausgeleuchteten weißen Rahmen zurückpacken sollte. Falls man seine Apple Karte trotzdem in einem Portemonnaie mit sich rumtragen will, empfiehlt das Unternehmen jedoch, nur einen Geldbeutel zu nutzen, der aus "weichen Materialien" besteht und keine zwei Karten in einem Fach unterzubringen, weil es sonst Kratzer im Titan geben kann. Zur Reinigung der Karte hat Apple auch eine Anweisung veröffentlicht, denn um Verschmutzungen zu entfernen, sind ausschließlich angefeuchtete Mikrofasertücher oder Isopropylalkohol erlaubt. Die Pflegehinweise treffen im Netz auf Unverständnis und immer mehr Menschen machen sich über die Anweisungen Apples lustig. Andere sehen bereits eine Marktlücke für ein Apple-Staubtuch für 789 Dollar im kommenden Jahr.

