DAX23.595 +0,5%ESt505.325 +0,6%Top 10 Crypto15,75 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.952 +0,1%Euro1,1658 ±-0,0%Öl67,27 -0,2%Gold3.548 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Vonovia A1ML7J Tesla A1CX3T Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street letztlich uneins -- Google entgeht Zerschlagung -- American Bitcoin-IPO -- Gold, Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave im Fokus
Top News
Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie? Wird der chinesische Konkurrent Cambricon zur Gefahr für NVIDIA-Aktie?
Taylor Swift: Pop-Ikone und Milliardärin Taylor Swift: Pop-Ikone und Milliardärin
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stromfresser im Alltag

Warum Ladegeräte nicht dauerhaft in der Steckdose bleiben sollten

04.09.25 03:20 Uhr
Versteckter Stromverbrauch: Darum sollten Ladegeräte nicht dauerhaft in der Steckdose bleiben | finanzen.net

In vielen Haushalten verbleiben Ladegeräte für Smartphones, Tablets und andere Geräte dauerhaft in der Steckdose - häufig aus Bequemlichkeit oder Vergesslichkeit. Was viele nicht wissen: Selbst ohne angeschlossene Endgeräte verbrauchen diese Netzteile weiterhin Strom und bergen zudem potenzielle Sicherheitsrisiken.

Der versteckte Stromverbrauch von Ladegeräten

Auch im Leerlauf - also wenn keine Geräte angeschlossen sind - ziehen Ladegeräte Strom aus der Steckdose. Grund dafür sind die verbauten Transformatoren, die kontinuierlich Energie umwandeln, solange das Ladegerät mit dem Stromnetz verbunden ist. Moderne Ladegeräte verbrauchen zwar oft weniger als 0,1 Watt im Leerlauf, bei einem Strompreis von beispielsweise 30 Cent pro Kilowattstunde summiert sich das dennoch auf etwa 26 Cent pro Jahr - pro Ladegerät. Das klingt wenig, doch ältere oder minderwertige Modelle können deutlich mehr Energie benötigen. Laut Berechnungen des Energiekonzerns Vattenfall entspricht der Gesamtstromverbrauch aller dauerhaft eingesteckten Ladegeräte in Deutschland jährlich dem Verbrauch von über 2.000 Zweipersonenhaushalten.

Wer­bung

Sicherheitsrisiken durch dauerhaft eingesteckte Ladegeräte

Neben dem Stromverbrauch stellen eingesteckte Ladegeräte ein unterschätztes Sicherheitsrisiko dar. Defekte, beschädigte oder überhitzte Netzteile können im schlimmsten Fall Brände verursachen. Besonders ältere oder qualitativ minderwertige Geräte sollten daher regelmäßig überprüft und bei Beschädigungen ersetzt werden. Auch Staubansammlungen oder schlechte Belüftung erhöhen das Risiko eines technischen Defekts.

Tipps für den Alltag

Mit wenigen einfachen Maßnahmen lassen sich sowohl Stromkosten reduzieren als auch potenzielle Gefahren vermeiden. Am wirkungsvollsten ist es, Ladegeräte nach dem Gebrauch konsequent aus der Steckdose zu ziehen - ein kurzer Handgriff mit großer Wirkung. Wer mehrere Geräte gleichzeitig vom Netz trennen möchte, kann abschaltbare Steckdosenleisten nutzen, die sich bequem per Schalter komplett ausschalten lassen. Für noch mehr Komfort eignen sich Zeitschaltuhren oder smarte Steckdosen. Diese automatisieren die Stromzufuhr und ermöglichen es, bestimmte Geräte nur zu festgelegten Zeiten mit Energie zu versorgen - ideal etwa für Ladeprozesse über Nacht oder regelmäßig wiederkehrende Nutzungsmuster. Solche kleinen Veränderungen im Alltag können nicht nur die Stromrechnung spürbar senken, sondern auch die Sicherheit im Haushalt deutlich erhöhen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: UschiDaschi / Shutterstock.com, kaczor58 / Shutterstock.com