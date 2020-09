Netflix kostenlos und ohne Abo nutzen - was Sie beachten müssen

Seit 2014 gibt es Netflix in Deutschland: Der Streamingdienst wird immer beliebter und stellt eine immer größere Konkurrenz für Amazon Prime & Co. dar.

Im Zuge dessen erweitert sich auch das Netflix-Angebot an Filmen und Serien, was ein Abo noch attraktiver macht. Summiert er sich kann jedoch der monatliche Abo-Preis, der in Deutschland je nach Abo 7,99 Euro bis 15,99 Euro beträgt (vorübergehenden Steuerermäßigung nicht berücksichtigt), problematisch werden. Es gibt drei Möglichkeiten, Netflix kostenlos und dennoch legal zu nutzen.

1. Kostenloser Probemonat

Diese Möglichkeit kennen Sie sicher bereits: Den kostenlosen Probemonat. Diesen bekommt momentan jeder neue User zum Abo-Start - bei der Registrierung müssen E-Mail-Adresse und Kontodaten angegeben werden. Dies ist jedoch nicht weiter schlimm, da erst ab dem zweiten Monat abgebucht wird und Sie Ihr Abo laut Netflix-AGB noch vor Ablauf des Probemonats ganz einfach und ebenfalls gebührenfrei kündigen können.

Es liegt nahe, sich nach Ablaufen des Probemonats mit einer neuen E-Mail-Adresse anzumelden und einen zweiten Probemonat zu nutzen - und dann einen dritten, vierten und so weiter. Dies ist allerdings nicht empfehlenswert: Da Sie hierfür neben einer neuen E-Mail-Adresse dem Informationsportal Champion Stream zufolge auch eine neue IP-Adresse benötigen und der Streamingdienst sich schließlich nicht durch kostenlose Abos finanzieren kann, ist es eher unwahrscheinlich, dass dies den Konzernvorstellungen über das Userverhalten entspricht.

"Falls Sie […] den Dienst auf illegale oder betrügerische Weise nutzen, sind wir befugt, Ihre Nutzung unseres Dienstes zu kündigen oder einzuschränken", heißt es in den AGB.

2. Konto teilen oder Passwort weitergeben

Ebenfalls möglich ist, das Konto eines Netflix-Nutzers, der im eigenen Haushalt lebt, mit zu nutzen. Es kann natürlich sein, dass Sie sich dann an den Kosten für das Abo beteiligen müssen. Wichtig beim Konto-Teilen ist, dass diese Person im eigenen Haushalt lebt - Paragraph 4.2 der Netflix-AGB besagt Folgendes:

"Der Netflix-Dienst und sämtliche Inhalte, die über den Dienst ausgestrahlt werden, sind ausschließlich für Ihre persönliche und nicht kommerzielle Nutzung bestimmt und dürfen nicht mit Personen, die nicht im gleichen Haushalt leben, geteilt werden."

Wird dagegen verstoßen, ist eine Kontosperrung oder Vertragskündigung möglich. Bislang wird das Teilen eines Accounts oder Passworts mit einer Person aus einem anderen Haushalt noch nicht nachverfolgt - die Technologie wird aber laut dem Nachrichtenportal futurezone gerade getestet und soll dann eingeführt werden. Denn: Offenbar gehen Netflix durch die (widerrechtliche) gemeinsame Nutzung von Userkonten Milliarden Einnahmen verloren.

Möglicherweise möchte der Konzern also verhindern, weiterhin rote Zahlen zu schreiben, obwohl der Unternehmenswert steigt.

3. Das Werbeangebot

Netflix stellt zu Werbezwecken seit Neuestem einen Teil des Streaming-Angebots online kostenfrei zur Verfügung. Auf der Website heißt es:

"Netflix bietet ein unschlagbares Entertainment-Angebot. Überzeugen Sie sich am besten selbst: Sehen Sie sich einige unserer Lieblingsfilme und -serien an - völlig kostenlos."

Das Werbeangebot ist allerdings stark eingeschränkt: Nur eine im Verhältnis zum gesamten Angebot sehr kleine Auswahl an Filmen und Serien steht Ihnen zur Auswahl - und dabei können Sie von Serien jeweils nur die erste Folge anschauen. Dann werden Sie zur Kontoeröffnung weitergeleitet.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: dennizn / Shutterstock.com