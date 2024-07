WhatsApp-Tipp für iOS

Jüngst wurde ein neues WhatsApp-Feature herausgebracht, mit dem die Fotobibliothek schneller geöffnet werden kann. Bisher ist dieses allerdings nur in der neuen iOS-Version verfügbar.

Neues Feature für iOS -Nutzer

Die jüngsten Updates des Messengerdienstes WhatsApp zielen unter anderem darauf ab, die Benutzererfahrung beim Senden von Bildern erheblich zu verbessern. So wurde es den Nutzern unter anderem ermöglicht, Fotos in Originalqualität zu versenden und dabei ihre Auflösung beizubehalten. Dank eines neuen Features können Bilder nun auch noch schneller verschickt werden, indem direkt auf die Bildergalerie der Nutzer zugegriffen wird. Mit dem Update 24.7.75 hat WhatsApp das neue Feature in den Messenger integriert. Die Funktion ist zunächst aber nur für iOS-User verfügbar, wie WABetaInfo berichtet.

Shortcut öffnet Fotobibliothek

WhatsApp-Nutzer, die die Version 24.7.75 auf einem iPhone installiert haben, können laut WABetaInfo zukünftig das neue WhatsApp-Feature nutzen. Hierfür muss der gewünschte Chat geöffnet und unten links lange auf das Plus-Symbol gedrückt werden. Über dieses Symbol öffnet man normalerweise mit einem einfachen Tippen das Menü, in dem ausgewählt werden kann, ob die Kamera oder die Fotobibliothek aufgerufen werden soll. Wird das Plus-Symbol hingegen länger gedrückt, öffnet sich direkt die Fotobibliothek, heißt es ergänzend in einem Beitrag von t3n. Mit dem neuen Shortcut können die iOS-Nutzer also Zeit sparen. Android-Nutzer müssen sich dahingegen noch etwas länger gedulden. Künftig könne WhatsApp das Feature aber auch in Android integrieren, so WABetaInfo.

Redaktion finanzen.net