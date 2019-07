"Einzigartiges Erlebnis": Microsoft eröffnet ersten Flagship-Store in Europa

In Sydney und New York City gibt es bereits Microsoft -Flagship-Stores, seit letzter Woche wird Kunden nun auch in London ein "einzigartiges In-Store-Erlebnis" im neuen Microsoft-Laden geliefert. Damit springt auch der Soft- und Hardwarehersteller auf den Zug auf, den Kunden nicht nur online seine Produkte anzubieten, sondern ihnen auch in echt Produkte vorzustellen und eine Bindung zu ihnen aufzubauen. Denn der Flagship-Store ist kein reiner Elektro-Laden, in dem die Hardwareprodukte von Microsoft getestet und erworben werden können. Den Kunden wird hier noch viel mehr geboten.

Xbox-Gaming-Bereich, McLaren und HoloLens

Auf über 2.000 Quadratmetern Ladenfläche, die sich über drei Stockwerke erstreckt, können Kunden in Ruhe stöbern und mehr über Microsoft erfahren. Der Flagship-Store konzentriert sich neben den Privatkunden vor allem auch auf Business-Nutzer aber auch auf die Gamer.

In großzügigen Besprechungsräumen werden Firmenkunden beraten, welche Soft- und Hardware-Produkte für sie am besten geeignet sind. Im Xbox-Gaming-Raum können in bequemen Ledersesseln Spiele auf der Microsoft-Konsole gezockt werden. Auch die Mixed-Reality-Brille von Microsoft, die HoloLens, kann im Store ausgiebig getestet werden. Ein besonderes Highlight für alle Gaming- und Auto-Fans: Im Erdgeschoss des Stores steht ein McLaren Senna - der auch das Cover des beliebten Rennvideospiels "Forza" aus dem Hause Microsoft ziert - in den Besucher sich setzen können. Zudem wird im Store auch Coden-Lernen angeboten.

Surface soll "Verkaufsschlager" im Store werden

Das Hauptprodukt, das über den Flagship-Store vertrieben werden soll, ist die Surface-Reihe. Microsoft war in der Vergangenheit vor allem für seine Software wie beispielsweise die Office-Reihe bekannt. Mit dem Surface wurde auch der Hardware-Bereich stärker. So stiegen die Surface-Verkäufe im letzten Quartal im Vorjahresvergleich um 21 Prozent an.

Chris Capossela, CMO von Microsoft, geht davon aus, dass Surface-Laptops und -tablets auch im Store ein "Verkaufsschlager" werden. "Es gibt keinen Zweifel, dass ein physischer Laden tatsächlich sehr gut für die Auswahl von physischen Produkten geeignet ist, und das ist ein Grund dafür, warum wir hier sind."

Große Tech-Giganten setzen auf physische Präsenz

Der Flagship-Store von Microsoft liegt übrigens im beliebten Shopping-Viertel von London, der Oxford Street. Ganz in der Nähe ist hier auch ein Apple Store angesiedelt, auch andere große Unternehmen wie adidas sind nicht weit. Eine hohe Kundenfrequenz ist hier für Microsoft quasi garantiert.

Am Eröffnungstag standen interessierte Kunden bereits vier Stunden vor der Eröffnung Schlange. Für die ersten Kunden hatte Microsoft ganz besondere Gadgets bereitliegen: So wurden kostenlose Microsoft-T-Shirts und Game Pass Codes verteilt, die ersten 100 Surface-Pro-6-Käufer bekamen ein limitiertes Case für ihr Tablet umsonst dazu.

Während in vielen Innenstädten Läden wegen der zu großen Konkurrenz des Online-Handels schließen müssen - in Großbritannien verschwanden 2018 2.481 Stores aus den Innenstädten - haben große Tech-Unternehmen physische Läden als Erlebnis für sich entdeckt. So hat auch der Online-Versandhändler Amazon Amazon-Go-Stores eröffnet und auch der chinesische Elektronik-Hersteller Xiaomi betreibt mehrere seiner Mi-Stores.

