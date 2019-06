Amundi will in Deutschland wachsen

€uro am Sonntag

"Wir wollen unsere verwalteten Vermögen in Deutschland in den nächsten drei Jahren auf 80 Milliarden Euro verdoppeln", sagte die Leiterin des globalen ETF-Geschäfts, Fannie Wurtz. Ziel sei es, den Abstand zu Konkurrenten wie der Deutche-Bank-Tochter DWS und Blackrock zu verringern, die in Deutschland auf gut 300 Milliarden bzw. über 100 Milliarden Euro an verwalteten Vermögen kommen. Priorität habe die Expansion aus eigener Kraft, aber auch Zukaufsgelegenheiten werde man anschauen, so Wurtz.Amundi-Verwaltungsratschef Xavier Musca hatte sich Anfang ­April grundsätzlich an einer Übernahme der DWS interessiert gezeigt. Allerdings verhandelt die Deutsche Bank derzeit Insidern zufolge mit der Schweizer Großbank UBS über eine Zusammenlegung der DWS mit den entsprechenden Aktivitäten der UBS._____________________________