Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2018

Aktien in diesem Artikel Ryanair 12,22 EUR

0,91% Charts

News

Analysen

Musterfeststellungsklage wird eingeführt

Zum 1. November wird es Verbrauchern erleichert, Ansprüche gegen Hersteller oder Dienstleister durchzusetzen. Denn dann tritt die sogenannte Musterfestellungsklage in Kraft. Diese ermöglicht es, dass sich Verbraucher zusammenschließen können, um Grundsatzfragen gerichtlich klären zu lassen. Geklagt wird nicht von Einzelpersonen, sondern von einem zugelassenen Verband, der die Klagen der Verbraucher sammelt. Interessant ist die Musterfeststellungsklage vor allem für diejenigen Kläger, die Ansprüche wegen des Dieselskandals, der 2015 seinen Anfang fand, geltend machen wollen. Aber auch in anderen Gebieten erweist sich die Musterfeststellungsklage als sinnvoll - so beispielsweise bei Preiserhöhungen von Energielieferanten oder Banken, aber auch bei unfairen Vertragsklauseln von Reiseveranstaltern.

Spielzeugsicherheit verbessert

Auf die ganz Kleinen wird bei Gesetzen ganz besonders Acht gegeben. Wurde erst im Oktober der zugelassene Bleianteil im Spielzeug reduziert, gibt es auch ab November mehr Sicherheit für Spielwaren für Kinder unter drei Jahren oder solches, das in den Mund genommen werden kann. Ab dem 4. November wird der Grenzwert für Phenol gesenkt. Der Stoff dient hauptsächlich als Ausgangsstoff zur Herstellung von Kunststoffen und kann das Erbgut schädigen und Krebs verursachen. Auch der Bisphenol-A-Anteil wird stärker begrenzt: Ab dem 26. November dürfen statt den bisherigen 0,1 Milligramm pro Liter nur noch 0,04 Milligramm pro Liter dieses Stoffes, der unfruchtbar machen kann, freigesetzt werden. Mit diesen Änderungen, können Eltern ihren Nachwuchs dann auch beruhigter an seinem Spielzeug nuckeln lassen.

Neue Gepäckrichtlinien bei Ryanair

Wer ab und an mit der Fluggesellschaft Ryanair fliegt, muss sich ab November auf Änderungen bei der Handgepäckregelung einstellen. Denn ab dann dürfen Fluggäste ohne Priority Boarding nur noch ein kleines Handgepäckstück mit an Bord nehmen. Bisher war zusätzlich ein größeres Rollgepäckstück inklusive, dies fällt nun weg. Ryanair begründet die Änderung damit, dass bis zu 120 Gepäckstücke am Gate aufgegeben wurden, was Verspätungen von bis zu 25 Minuten nach sich gezogen hätte. Allerdings wurde im gleichen Zug die zulässige Größe des kostenlosen kleinen Handgepäckstückes erweitert: Dieses darf nun Maße von 40 x 20 x 25 Zentimetern besitzen. Aufgepasst werden muss allemal: Ein Rucksack könnte diese Maße bereits überschreiten.

Ehe für alle in Eheregistern richtig erfasst

Seit dem 1. Oktober 2017 dürfen homosexuelle Paare in Deutschland heiraten. Die Gleichheit für schwule und lesbische Paare ist damit gewahrt. Doch bisher kam es beim Eintrag ins Eheregister zu Problemen: Hier gab es nur die Einträge "Ehemann" und "Ehefrau" - ein Partner wurde somit immer an falscher Stelle einsortiert. Ab dem 1. November ändert sich dies und beide Partner werden als "Ehegatte" erfasst.

Freie Namenswahl - zumindest bei mehreren Vornamen

Wer mehrere Vornamen hat und darunter leidet, dass der vornestehende nicht sein Rufname ist, hat Grund zur Freude. Ab November dieses Jahres ist es möglich, beim Standesamt die Reihenfolge seiner Vornamen ändern zu lassen. Ausgeschlossen dabei sind jedoch Doppelnamen mit einem Bindestrich. Hier darf weder die Reihenfolge noch die Schreibweise verändert werden. Auch darf man nicht nach Belieben gehasste Vornamen streichen oder gewünschte dazuerfinden - aber Hans Peter darf von nun an auch Peter Hans heißen.

WhatsApp löscht Backups bei Android

Wer den Chatdienst WhatsApp auf einem Android-Gerät nutzt, sollte seine Chatverläufe, Bilder und Videos vor dem 12. November manuell sichern. Denn ab dann werden Backups, die über ein Jahr lang nicht aktualisiert wurden, aus dem Speicher von Google Drive gelöscht. Ein Gutes hat die Löscherei aber auch: Ab dann werden WhatsApp-Backups Nutzern nicht mehr auf das verfügbare Speicherkontingent bei Google Drive angerechnet. Gerade wer viele Medien über WhatsApp verschickt, wird dies deutlich merken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrey Burmakin / Shutterstock.com, ER_09 / Shutterstock.com, ER.09 / Shutterstock.com