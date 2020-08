Analysten zwiegespalten: Gold auf 4.000 Dollar oder Ende der Rally? Zwei Ereignisse könnten es entscheiden

Rohstoffe in diesem Artikel Goldpreis 1.952,25

• Analyst: Goldpreis könnte sich verdoppeln• Zwei Ereignisse könnten die Rally stoppen• Wahlen und Impfstoffentwicklung im Blick Gold ist der Profiteur der aktuellen Entwicklungen in der Welt. Die Corona-Krise, geopolitische Konflikte und die Geldflut durch die internationalen Notenbanken haben für eine Flucht in sichere Anlageformen gesorgt - und Gold gilt für viele Anleger seit jeher als sicherer Hafen. Das hat den Goldpreis auf neue Rekordhöhen getrieben, erst kürzlich knackte das Edelmetall die Marke von 2.000 US-Dollar je Feinunze.

Während sich viele Marktteilnehmer fragen, wie weit die Rally den Goldpreis noch treiben kann, sind zahlreiche Analysten überzeugt: Es ist noch reichlich Potenzial nach oben.

Analyst: Goldpreis-Verdopplung möglich

Auch Frank Holmes, CEO der Investmentfirma U.S. Global Investors, gehört zu den Gold-Bullen am Markt. Er hält es für durchaus realistisch, dass sich der Goldpreis ausgehend vom aktuellen Preisniveau verdoppeln kann: "Es ist ziemlich leicht zu sehen, dass Gold auf 4.000 US-Dollar steigt", so der Experte gegenüber "CNBC".

Diese bullishe Einschätzung begründet Holmes vorrangig mit den notwendigen Maßnahmen, die Notenbanken in die Wege leiten müssten, um die Folgen der Coronavirus-Pandemie auf die Wirtschaft abzumildern und der Konjunktur wieder auf die Sprünge zu helfen. Es seien Billionen von Dollar an Stimuli nötig, um die US-Wirtschaft wieder anzukurbeln. Die Finanzminister der G20-Länder und die Zentralbanken würden "wie ein Kartell zusammenarbeiten und Billionen von Dollar drucken".

Das zeitgleich geltende Nullzinsniveau mache "Gold zu einer sehr, sehr attraktiven Anlageklasse", so Holmes weiter.

Zwei Ereignisse könnten die Goldrally stoppen

Auch Yung-yu Ma, Chief Investment Stratege bei BMO Wealth Management, ist für eine Fortsetzung der Gold-Rally grundsätzlich positiv gestimmt und verweist seinerseits auf preisstützende Faktoren für das Edelmetall. Allerdings sieht er auch möglichen Gegenwind in Form von zwei Ereignissen auf den Goldpreis zukommen.

Er und sein Team seien vorsichtig, die aktuell stützenden Faktoren zu stark hochzurechnen "insbesondere mit dem Wissen, dass zwei Großereignisse anstehen, die diese Richtung verändern könnten", so der Experte gegenüber "CNBC". Eines der Ereignisse, das die Goldrally empfindlich stören könnte, ist seiner Ansicht nach die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus. "Wir denken ... insbesondere der Impfstoff hat das Potenzial, einige der positiven Faktoren, die derzeit für den Goldpreis wirken, zu verschieben", betonte er.

Und auch der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl könnte Gold in seinem Aufwärtstrend stoppen, glaubt der Experte. Gegenüber "Business Insider" erklärte er jüngst, allein die Aussicht auf eine Entspannung an der Handelsfront mit einem neuen US-Präsidenten Joe Biden könnte den Goldpreis belasten. "Ob sich die geopolitische Landschaft nach den Wahlen im November in eine positivere Richtung verschiebt, bleibt abzuwarten, aber es ist zumindest eine Möglichkeit. Einer dieser Faktoren allein reicht möglicherweise nicht aus, um einen starken Trend zu verschieben, aber wenn einige zusammenkommen", könne es zunehmend in Frage gestellt werden, Gold zu halten, so Ma.



