Goldpreis: Auf erhöhtem Niveau seitwärts

Goldpreis und Ölpreis

Der am Freitag veröffentlichte Monatsbericht des US-Arbeitsministeriums, bremst den Goldpreis auf dem erhöhten Niveau weiterhin aus.

von Jörg Bernhard



Weil dieser stärker als erwartet ausgefallen war, ist die Hoffnung auf eine große Zinsreduktion der Fed um 50 Basispunkte signifikant gesunken. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 86 Prozent an, dass am 7. November eine Zinssenkung um 25 Basispunkte erfolgen wird, nachdem vor einer Woche hier lediglich ein Wert von 63 Prozent angezeigt worden war. Neue Impulse könnten in dieser Woche wichtige Daten zur US-Inflation im September liefern. Am Donnerstag erfahren die Marktakteure, wie sich die Konsumentenpreise entwickelt haben. Am Freitag folgen dann noch die aktuellen Produzentenpreise. Am morgigen Mittwoch dürfte zudem die Bekanntgabe des Fed-Protokolls (20.00 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 1,60 auf 2.664,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Gewinnmitnahmen nach Vierwochenhoch

Zum Wochenstart kletterte der Ölpreis auf den höchsten Stand seit vier Wochen. An den Märkten wird befürchtet, dass Israel die iranische Ölindustrie angreifen könnte. US-Präsident Biden hat sich im Vorfeld allerdings davon abgeraten. Sobald eine militärische Eskalation zwischen dem Iran und Israel eintritt sollte, droht dem Ölpreis eine weitere Verteuerung. Der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) dürfte hingegen eher am Rande interessieren und möglicherweise ausgeblendet werden. Aktuell wird die Richtung des Ölpreises vor allem von psychologischen bzw. geopolitischen Faktoren dominiert.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit fallenden Notierungen. Bis gegen 8.00 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,25 auf 75,89 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,27 auf 79,66 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net