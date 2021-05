Goldpreis: Aufwärtsdrang verliert an Dynamik

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Dann erfahren die Marktakteure, wie sich in den USA im April die Inflation entwickelt hat. Nachdem im Monat zuvor ein Wert von 2,6 Prozent p.a. gemeldet worden war, soll laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten die Teuerungsrate auf 3,6 Prozent geklettert sein. Damit wäre der von der Fed seit Jahren kommunizierte Zielwert von zwei Prozent deutlich übertroffen. Auch in Deutschland droht für April eine "Zwei" vor dem Komma bei der Geldentwertung. Am Mittwochmorgen werden wir genaueres erfahren. Steigende Inflationsraten erhöhen das Risiko einer Zinserhöhung . Vom Fed-Präsident der Chicago Fed Charles Evans war gestern allerdings zu hören, dass die US-Notenbank erst dann ihre Geldpolitik anpassen möchte, wenn die Inflation, die Löhne und das Stellenwachstum über mehrere Monate zulegen sollte.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Juni) um 1,30 auf 1.836,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Positiver Wochenauftakt

Weil in den USA die durch einen Hackerangriff stillgelegte Colonial-Pipeline möglicherweise erst gegen Ende der Woche ihren Betrieb wiederaufnehmen könnte, droht eine nachlassende Ölnachfrage. Einige Raffinerien haben ihre Produktion bereits erheblich reduziert. Für zusätzliche Spannung dürfte nach US-Börsenschluss der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen. Zur Erinnerung: Vor einer Woche fiel der Lagerrückgang mit 7,7 Millionen Barrel um ein Vielfaches höher als erwartet aus.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,59 auf 64,33 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,64 auf 67,68 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: tankist276 / Shutterstock.com, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com