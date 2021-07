Goldpreis: Hochspannung vor Fed-Protokoll

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Zur Erinnerung: Derzeit kauft die US-Notenbank für 120 Milliarden Dollar pro Monat Anleihen auf, um die Zinsen - und damit die Finanzierungskosten für Unternehmen - niedrig zu halten. Einige Teilnehmer der Mitte Juni abgehaltenen Fed-Sitzung gehen davon aus, dass früher als bislang angedeutet die Anleihekäufe möglicherweise reduziert werden könnten. Diese Meinung war vor allem auf die starke Erholung der US-Wirtschaft und die anziehende Inflation zurückzuführen. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürften nun die anstehenden Zahlen vom US-Arbeitsmarkt (14.30 Uhr) sorgen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe von 364.000 auf 350.000 reduziert haben.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 5,00 auf 1.797,10 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Negative Stimmung hält an

Das gescheiterte OPEC+-Treffen drückt an den Ölmärkten weiterhin auf die Stimmung. Nach zwei Tagesverlusten in Folge weist der fossile Energieträger im frühen Donnerstagshandel erneut leicht negative Vorzeichen auf. Obwohl der am Mittwochabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein Lagerminus in Höhe von acht Millionen Barrel ausgewiesen hat und damit die Erwartungen der Analysten um das Doppelte übertraf, verpuffte diese positive Nachricht ohne Wirkung. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (17.00 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit rückläufigen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,20 auf 72,00 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,07 auf 73,36 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net

Bildquellen: farbled / Shutterstock.com, ded pixto / Shutterstock.com