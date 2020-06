Goldpreis: Markantes Wochenplus wahrscheinlich

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die Befürchtung einer zweiten Corona-Infektionswelle und die trüben Konjunkturprognosen der Fed haben die US-Aktienmärkte am gestrigen Donnerstag regelrecht abstürzen lassen. Gemessen daran fiel die Flucht in Gold relativ schwach aus. Dennoch kletterte die gehaltene Goldmenge des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Shares von 1.129,49 auf 1.135,05 Tonnen, den höchsten Wert seit über sieben Jahren. Der starke Dollar verhinderte allerdings eine stärker ausgeprägte Aufwärtsbewegung. Nach unten dürfte das gelbe Edelmetall aber gut abgesichert sein, schließlich geht die Fed von Leitzinsen nahe null Prozent bis ins Jahr 2022 und einer lediglich langsamen Konjunkturerholung aus.Am Freitagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 7,10 auf 1.732,70 Dollar pro Feinunze.

Ölpreis: Anhaltender Verkaufsdruck

Dem fossilen Energieträger droht der erste Wochenverlust seit sieben Wochen. In den USA stieg die Zahl infizierter Menschen mittlerweile auf über zwei Millionen und die Zahl der Corona-Toten auf 112.000. Nach der Öffnung der US-Wirtschaft und im Zuge der Massendemonstrationen gegen Polizeigewalt und der Ankündigung von Donald Trump , im Vorfeld der anstehenden Präsidentschaftswahlen wieder Massenveranstaltungen abzuhalten, wächst die Angst vor einer zweiten Infektionswelle. Dies dürfte der Ölnachfrage und damit auch dem Ölpreis tendenziell schaden.



Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,70 auf 35,64 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,67 auf 37,88 Dollar zurückfiel.







Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com, TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com