Goldpreis: Nach starkem Kurssprung stabil

Zinssorgen traten zuletzt wieder in den etwas in den Hintergrund, nachdem in der vergangenen Woche die US-Notenbank Fed sowie andere wichtige Zentralbanken ihre Leitzinsen um 50 Basispunkte erhöht hatten. Als problematisch erwiesen sich allerdings weniger die Zinsanhebungen, die an den Finanzmärkten erwartet wurden. Vielmehr drückte die Ankündigung weiterer Zinsschritte auf die Stimmung der Investoren. Leichte Entspannungssignale lieferte der weltgrößte Gold -ETF SPDR Gold Shares, dessen gehaltene Goldmenge sich seit vergangenem Freitag von 910,40 auf 913,88 Tonnen erhöht hat. Zur Erinnerung: In diesem Jahr gab es im ETF-Sektor weltweit bislang Goldabflüsse in Höhe von 82,7 Tonnen zu beklagen.Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MEZ) verbilligte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Februar) um 1,00 auf 1.824,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Nach API-Update im Plus

Die Ankündigung der US-Regierung, die strategischen Ölreserven um bis zu drei Millionen Barrel aufzustocken, hat dem Ölpreis in höhere Regionen verholfen. Nach der diesjährigen Freigabe von 180 Millionen Barrel, um die angespannte Versorgungslage zu verbessern, scheint man sich jenseits des Atlantiks hinsichtlich der Sanktionen gegen russisches Rohöl offensichtlich keine größeren Angebotssorgen zu machen. Nachdem der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein Lagerminus in Höhe von 3,1 Millionen Barrel ausgewiesen hat, zeigte sich der Ölpreis relativ stark. Neue Impulse könnte der fossile Energieträger am Nachmittag erfahren, wenn die US-Energiebehörde Energy Information Administration (16.30 Uhr) ihren Wochenbericht zur Entwicklung der Lagerreserven und Produktionszahlen veröffentlichen wird.



Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.25 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,38 auf 76,47 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,40 auf 80,39 Dollar anzog.





