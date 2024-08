Goldpreis und Ölpreis

Der Goldpreis zeigt sich weiterhin ausgesprochen robust und verharrt auf Rekordniveau. Niemand will offenbar den "sicheren Hafen" verlassen.

von Jörg Bernhard



Nun warten die Marktakteure auf neue Nachrichten von der US-Notenbank Fed. So steht zum Beispiel am morgigen Mittwoch das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zur Bekanntgabe an. So richtig spannend dürfte es allerdings am Freitag werden, wenn Fed-Chef Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole (Wyoming) eine Rede halten wird. Hier erhoffen sich die Investoren neue Hinweise über das konkrete Ausmaß künftiger Zinssenkungen. Das FedWatch-Tool des Terminbörsenbetreibers CME Group zeigt derzeit eine Wahrscheinlichkeit von fast 58 Prozent an, dass die Fed Funds Ende des Jahres ihr gegenwärtiges Niveau um 100 Basispunkte unterschreiten werden. Am Abend könnten aber auch die beiden US-Notenbanker Raphael Bostic (Atlanta Fed) und Michael S. Barr (Vize-Chef), je nach Tenor ihrer Statements, für frischen Wind an den Goldmärkten sorgen.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis 7.50 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 2,00 auf 2.539,30 Dollar pro Feinunze.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Rohöl: Sechsmonatstief in Reichweite

Nachdem Israel den Vorschlag der USA für einen Waffenstillstand im Gaza-Streifen akzeptiert hat, rückten die geopolitischen Sorgen hinsichtlich des Ölangebots erst einmal in den Hintergrund. Nun drücken wieder verstärkt Nachfragesorgen, bedingt durch die relative Schwäche der chinesischen Wirtschaft, auf die Stimmung an den Ölmärkten. Auf kurze Sicht dürfte nun der für den Abend angekündigte Wochenbericht des American Petroleum Institute (22.30 Uhr) für erhöhte Aufmerksamkeit sorgen. Zur Erinnerung: Vor einer Woche haben sich die gelagerten Ölmengen zwar um 5,2 Barrel ermäßigt, der Ölpreis tendierte in den vergangenen Tagen dennoch deutlich bergab und bewegt sich nur noch knapp über dem Niveau von Anfang Februar.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.50 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,62 auf 73,75 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,64 auf 77,02 Dollar zurückfiel.





Redaktion finanzen.net