Darum vertraut Ray Dalios Bridgewater weiterhin auf Gold

Vor gut einem Jahr schrieb der Großinvestor Ray Dalio: "Wenn sich die Dinge zum Schlechten wenden, profitiert Gold mehr als andere sichere Häfen wie der Dollar, der Yen und Staatsanleihen." Auch heute hat sich dem Anschein nach nichts an Dalios Meinung geändert. Denn obwohl die Regel besagt, dass man an der Börse mit einem Trend gehen solle, statt gegen diesen zu wetten, verhält sich der Hedgefonds-Manager in diesem Fall antizyklisch.

Sind Gold-ETFs ein sicherer Hafen?

Vermögensverwalter, die mehr als 100 Millionen US-Dollar Anlegergelder verantworten, sind verpflichtet der US-Börsenaufsicht SEC eine Quartalsübersicht über die Posten des Portfolios vorzulegen. Ray Dalio vertraut weiterhin dem gelben Edelmetall. Denn laut den Daten der US-Aufsichtsbehörde SEC zum Stichtag Ende Juni besitzt Dalios Hedgefonds Bridgewater Associates 3,9 Millionen Anteile am SPDR Gold-Fonds sowie 11,3 Millionen Anteile am iShares Gold Trust ETF - den größten beiden Gold-ETFs auf dem Markt.

Damit schwimmt er jedoch gegen den Strom, denn die Abwanderung von Gold-ETFs war in den letzten Monaten groß. Dabei schwand die Attraktivität des Goldes aufgrund des starken Dollars, der durch die Stabilität der US-Wirtschaft und von seinem wachsenden Zinsvorteil getrieben wird, sowie einer Kursrally bei Aktien.

Für langfristige Anleger sinnvoll

Edelmetall-Investments seien laut Jan Edelmann, Rohstoffexperte der HSH Nordbank, für langfristig orientierte Anleger sinnvoll. Da sich der Goldpreis unter anderem auch anders als Aktienindizes entwickle, trage es in einem breit gestreuten Portfolio dazu bei, dass Wertschwankungen weniger turbulent ausfallen. "Strategisch sollten Anleger immer einen kleinen Teil in Gold allokieren", sagte Edelmann. "Und taktisch könnte jetzt ein guter Zeitpunkt für ein Investment sein."

