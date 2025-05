Lust darauf selbst Gold zu schürfen und zu finden - zum Beispiel in Niedersachsen?

Nicht nur im wilden Westen gibt es den Goldrausch; auch in Niedersachsen kann man erfolgreich Gold suchen - an folgendem Ort.

Allein der Name klingt schon abenteuerlich: Die Teufelsinsel in der Südheide bei Wietze, was im Landkreis Celle liegt. Dort kann man echtes Gold finden. Goldwäscher können hier Gold, was aus der Eiszeit stammt, aus dem Fluss Wietze waschen. Das Edelmetall stammt aus Gletschern der Eiszeiten. An den Fundstellen entdecken Goldsucher regelmäßig kleine Goldsplitter; manchmal auch winzige Nuggets.

Im Goldwaschcamp lernen Gäste die richtige Technik

Die Teufelsinsel gilt als Premium-Ort für Goldsuche. Dort gibt es sogar ein Goldwaschcamp. Die Kurse sind für reine Anfänger und Fortgeschrittene. Nach einem Vortrag über Suchtechniken geht es mit der Goldwaschpfanne an die Arbeit. Unter professioneller Anleitung wird geübt, bevor jeder einzeln sein Glück im Fluss Wietze versuchen darf. Gefundene Goldflitter dürfen die Teilnehmer behalten.

Die Chancen, wirklich Gold zu finden, stehen dabei nicht schlecht. Man benötigt jedoch Geduld, die richtige Technik und etwas Glück. In Innenkurven, Senken und hinter großen Steinen befinden sich grundsätzlich aussichtsreiche Fundstellen. Niedersachsen bietet noch mehr Orte für Goldwäscher: in der Aller und in Bächen im Harz wurde ebenfalls schon Gold gefunden. Hier braucht man jedoch noch mehr Geduld und Glück als auf der Teufelsinsel.

