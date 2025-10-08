DAX24.624 +1,0%Est505.656 +0,8%MSCI World4.350 +0,4%Top 10 Crypto16,77 -1,8%Nas22.988 +0,9%Bitcoin105.557 +1,2%Euro1,1603 -0,5%Öl66,48 +1,1%Gold4.048 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BMW 519000 RENK RENK73 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733 Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt mit neuem Rekordschlussstand -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten Kursaufschwung bei Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT nach Vortagesverlusten
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ölpreise legen zu

08.10.25 17:37 Uhr

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete 66,36 US-Dollar. Das waren 91 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November legte um 1,01 Dollar auf 62,73 Dollar zu.

Die in den USA in der vergangenen Woche gestiegenen Rohöllagerbestände belasteten die Ölpreise nicht. Die Vorräte kletterten laut Energieministerium um 3,7 Millionen auf 420,3 Millionen Barrel. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg um 0,4 Millionen Barrel gerechnet. Die Bestände an Benzin und Destillaten gaben hingegen nach.

Die Organisation erdölexportierender Länder (OECD) und ihre Verbündeten hatten zuletzt ihre Produktion weiter gesteigert, um Marktanteile zurückzugewinnen. In den USA deuten jüngste Prognosen darauf hin, dass die heimische Ölproduktion in diesem Jahr einen Rekordwert erreichen wird. Experten erwarten daher trotz der jüngsten Erholung einen weiteren Rückgang der Rohölpreise.

Die Bank Goldman Sachs hat ihren pessimistischen Ausblick für den Rohölpreis bekräftigt. Der Weltmarkt dürfte ab diesem Quartal bis zum nächsten Jahr mit einem durchschnittlichen täglichen Überschuss von etwa zwei Millionen Barrel konfrontiert sei. Dies werde die Preise nach unten drücken, wobei Brent im Jahr 2026 voraussichtlich durchschnittlich 56 Dollar pro Barrel kosten werde, heißt es in einer Studie./jsl/he