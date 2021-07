Darum geben die Ölpreise nach

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 72% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Am Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 75,07 US-Dollar. Das waren 1,45 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1,72 Dollar auf 73,53 Dollar. Ihre Vortagesgewinne gaben die Ölpreise so wieder ab.

Getrieben wurde der Rückgang durch den am Nachmittag veröffentlichten Öllagerbericht in den USA. Zwar sind die Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche deutlich gesunken. Allerdings stiegen die Bestände an Benzin und Destillaten. Händler verwiesen auf eine gesunkene Treibstoffnachfrage.

Unterdessen zeichnet sich beim Ölverbund OPEC+ nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Lösung in den festgefahrenen Gesprächen zur künftigen Förderpolitik ab. Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten sich zu einem Kompromiss mit anderen Staaten der OPEC+ durchgerungen, berichtete Bloomberg am Mittwoch und bezog sich dabei auf einen namentlich nicht genannten Delegierten. Wie es weiter hieß, soll es schon bald ein Termin für ein neues Treffen der Mitgliedsstaaten des Ölverbunds geben.

/jsl/jha/

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Trong Nguyen / Shutterstock.com