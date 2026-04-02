So bewegen sich Gold & Co. heute
So bewegen sich Gold, Öl, Weizen & Co. aktuell.
Am Montagabend knickt der Goldpreis ein. Um 20:40 Uhr sank der Goldpreis um -0,56 Prozent auf 4.650,41 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.676,43 US-Dollar).
Mit dem Silberpreis geht es indes nach unten. Der Silberpreis gibt -0,27 Prozent auf 72,82 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 73,02 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen verliert der Platinpreis um -0,25 Prozent auf 1.978,00 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.983,00 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.507,50 US-Dollar) geht es um -1,43 Prozent auf 1.486,00 US-Dollar nach unten.
Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 0,29 Prozent auf 109,56 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 109,24 US-Dollar.
Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,81 Prozent auf 112,44 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 111,54 US-Dollar.
Nach 0,71 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Montagabend um 1,06 Prozent auf 0,72 US-Dollar gestiegen.
Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,49 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,46 US-Dollar).
Derweil geht es für den Kaffeepreis bergauf. Der Kaffeepreis steigt 0,90 Prozent auf 2,98 US-Dollar, nach 2,95 US-Dollar am Vortag.
Nach 2,46 US-Dollar am Vortag ist der Lebendrindpreis am Montagabend um 0,91 Prozent auf 2,48 US-Dollar gestiegen.
Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,33 Prozent auf 4,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,52 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Abschläge in Höhe von -0,11 Prozent auf 3,72 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,73 US-Dollar.
Zudem steigt der Orangensaftpreis. Um 0,63 Prozent verstärkt sich der Orangensaftpreis um 20:00 Uhr auf 2,01 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1,99 US-Dollar lag.
Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,11 Prozent auf 11,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,64 US-Dollar.
Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,44 Prozent auf 316,60 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 315,20 US-Dollar wert.
Inzwischen steigt der Sojabohnenölpreis um 1,33 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,20 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,15 US-Dollar.
Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 20:41 Uhr auf. Es geht 0,18 Prozent auf 2,81 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,80 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit verbucht der Mageres Schwein Preis Zugewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 0,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,90 US-Dollar.
Zudem gibt der Milchpreis am Montagabend nach. Um -1,18 Prozent auf 17,52 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Milchpreis bei 17,73 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -0,69 Prozent auf 114,39 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 115,18 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Reispreis um -1,38 Prozent auf 11,08 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Reispreis bei 11,23 US-Dollar.
Indes gibt der Holzpreis nach. Für den Holzpreis geht es nach 596,50 US-Dollar am Vortag auf 584,50 US-Dollar nach unten (--2,01 Prozent).
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Erdgaspreis - TTF kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 49,80 Euro lag, wird der Erdgaspreis - TTF um 19:04 Uhr auf 49,80 Euro beziffert.
Redaktion finanzen.net
