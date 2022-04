Wasserstoff kann laut Studie um Längen klimaschädlicher sein als CO2

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren Hinweis zu Plus500: 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Plus500UK Ltd ist zugelassen und reguliert durch Financial Conduct Authority (FRN 509909). Plus500CY Ltd ist autorisiert und reguliert durch CySEC (#250/14).

• Bislang kann das Entweichen von Wasserstoff in die Atmosphäre nicht gänzlich verhindert werden• Gelangt Wasserstoff in die Atmosphäre, beschleunigt er den Klimawandel• Einsparung von CO2-Emissionen bei Verwendung von Wasserstoff wiegt negative Auswirkungen in der Atmosphäre deutlich auf

Ballard Power, NEL ASA, PowerCell Sweden: Diese und viele weitere Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren darauf spezialisiert, auf Wasserstoff (H2) basierende Lösungen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes zu entwickeln.

Nun zeigen zwei neue Studien, dass Wasserstoff zwar tatsächlich deutlich umweltfreundlicher ist als CO2 - wenn er jedoch in die Atmosphäre eintritt, sind seine Auswirkungen auf die Erderwärmung deutlich dramatischer als die von CO2. Doch die Studien geben auch Hoffnung und beschreiben, dass es in den nächsten Jahren möglich sein müsste, das Entweichen von Wasserstoff fast vollständig zu verhindern. Bislang ist es noch ganz normal, dass bei der Nutzung von Wasserstoff ein gewisser Anteil in die Atmosphäre entweicht.

Wasserstoff verhindert Verringerung der negativen Wirkung von Methangasen

Die britische Regierung hat im April eine Studie veröffentlicht, der zufolge in die Atmosphäre entwichener Wasserstoff die Erderwärmung elf Mal schneller vorantreibt als eine gleiche Menge CO2. Das ist doppelt so viel wie zuvor gedacht. Die Berechnung wurde für einen Zeitraum von 100 Jahren mit je einer Tonne Wasserstoff und CO2 durchgeführt, wobei eine Unsicherheit von ±5 bleibt.

Die Studie erklärt auch, warum Wasserstoff in der Erdatmosphäre den Klimawandel so schnell vorantreibt: In der Atmosphäre gibt es Methangase, die sich in den ersten 20 Jahren 80-mal stärker auf die Erderwärmung auswirken als eine gleiche Menge CO2. Diese Methangase reagieren aber normalerweise relativ schnell mit sogenannten Hydroxyl-Radikalen, wodurch ihre negative Wirkung extrem verringert wird. Wenn Wasserstoff in die Atmosphäre entweicht, reagieren die Hydroxyl-Radikale jedoch nicht mehr mit dem Methan, sondern mit dem Wasserstoff - und das Methan kann die Erderwärmung länger sehr schnell vorantreiben.

Bis zu zehn Prozent allen Wasserstoffs könnten in die Atmosphäre entweichen

Außerdem, so die Studie, treibt das Vorhandensein von Wasserstoff in der Atmosphäre die Ozonkonzentration in der Troposphäre und die Wasserdampfkonzentration in der Stratosphäre in die Höhe, was ebenfalls für einen Temperaturanstieg auf der Erde sorgt. Insgesamt werde geschätzt, dass zwischen 1,0 Prozent und 10,0 Prozent allen Wasserstoffs in die Atmosphäre entweicht.

Eine andere, im März veröffentlichte Studie der Frazer-Nash Consultancy schätzt diesen Wert deutlich niedriger auf 1,0 Prozent bis 1,5 Prozent. Dieser Studie zufolge treten lediglich bei Entlüftungs- und Spülprozessen in Wasserstoffbetrieben bis zu 9,2 Prozent des vorhandenen Wasserstoffs aus.

Wichtig ist aber: Dennoch sei die Verwendung von Wasserstoff in jedem Fall besser als die Verwendung von anderen, herkömmlichen Materialien wie etwa fossilen Brennstoffen in der Transportmittelbranche. Selbst wenn 1,0 Prozent oder 10,0 Prozent allen Wasserstoffs verloren gingen, würde man gerade einmal 0,4 Prozent oder 4,0 Prozent der durch die Nutzung von Wasserstoff eingesparten äquivalenten CO2-Emissionen wieder einbüßen.

Der Nutzen ist größer als der mögliche Schaden durch entwichenen Wasserstoff

Trotzdem sei es wichtig, das Entweichen von Wasserstoff in die Atmosphäre zu verhindern. Momentan gebe es hierfür noch nicht die notwendigen Technologien - es sei jedoch möglich, dass bereits in den nächsten Jahren die Rückführung von etwa bei einer Spülung entwichenem Wasserstoff in den Produktionskreislauf möglich gemacht wird.

Und das könnte sich lohnen. In der Studie der britischen Regierung heißt es: "Wenn Wasserstoff sauber produziert wird, bietet er einen großen Klimavorteil, nicht nur wegen der Reduzierung von Kohlendioxid-Emissionen (CO2) und Methan (CH4), […] sondern auch wegen der Möglichkeit, andere Emissionen zu reduzieren, darunter Kohlenmonoxid (CO) […] - was einen zusätzlichen Nutzen für die Luftqualität mit sich bringen würde."

