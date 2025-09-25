DAX23.721 +0,5%ESt505.479 +0,1%Top 10 Crypto15,77 +3,4%Dow46.336 +0,1%Nas22.558 -0,1%Bitcoin96.987 +2,3%Euro1,1742 -0,6%Öl68,56 +1,1%Gold3.752 -0,3%
US-Rohöllagerbestände fallen unerwartet

24.09.25 16:46 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gefallen. Die Rohölvorräte sanken um 0,6 Millionen auf 414,8 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg um 0,5 Millionen Barrel gerechnet.

Die Benzinbestände fielen um 1,1 Millionen auf 216,6 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) sanken um 1,7 Millionen auf 123,0 Millionen Barrel.

Die tägliche Ölproduktion lag kaum verändert bei 13,5 Millionen Barrel.

Die Daten im Überblick:

^

Aktuell Vorwoche

Rohöllagerbestände 414,8 415,4

Benzinlagerbestände 216,6 217,6

Destillatebestände 123,0 124,7°

(in Mio Barrel)

Hinweis: Abweichungen wegen Rundungen möglich.

