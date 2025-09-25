US-Rohöllagerbestände fallen unerwartet
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Ölreserven in der vergangenen Woche unerwartet gefallen. Die Rohölvorräte sanken um 0,6 Millionen auf 414,8 Millionen Barrel (je 159 Liter), wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg um 0,5 Millionen Barrel gerechnet.
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln.Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.
Die Benzinbestände fielen um 1,1 Millionen auf 216,6 Millionen Barrel. Die Vorräte an Destillaten (Heizöl, Diesel) sanken um 1,7 Millionen auf 123,0 Millionen Barrel.
Die tägliche Ölproduktion lag kaum verändert bei 13,5 Millionen Barrel.
Die Daten im Überblick:
^
Aktuell Vorwoche
Rohöllagerbestände 414,8 415,4
Benzinlagerbestände 216,6 217,6
Destillatebestände 123,0 124,7°
(in Mio Barrel)
Hinweis: Abweichungen wegen Rundungen möglich.
/jsl/men