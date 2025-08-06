DAX24.194 +0,7%ESt505.389 +1,0%Top 10 Crypto16,83 +1,5%Dow44.772 +0,7%Nas21.711 +0,1%Bitcoin103.178 +0,2%Euro1,1718 +0,4%Öl65,35 -1,2%Gold3.362 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 RENK RENK73 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Wall Street fester -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
Top News
Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus Amazon-Vorstoß drückt Aktien von Kroger, Walmart und Costco ins Minus
Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht Sixt-Aktie knickt ein: Vorsteuergewinn von Sixt wächst nicht so stark wie gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bank of America – Angriff auf die Oberseite

13.08.25 16:45 Uhr

Die Aktie von Bank of America (WKN: 858388) hatte im Februar 2022 ein 15-Jahres-Hoch bei 50,11 USD markiert. Der anschließend etablierte Bärenmarkt schickte die Notierung bis auf ein im Oktober 2023 bei 24,96 USD gesehenes zyklisches Tief. Im Rahmen der seither laufenden Hausse konnte der Wert nach einer ausgeprägten Korrektur ausgehend vom April-Tief bei 33,07 USD auf ein neues Verlaufshoch bei 49,31 USD vorstoßen. Diesen mittelfristigen Aufwärtsimp...

Die Aktie von Bank of America (WKN: 858388) hatte im Februar 2022 ein 15-Jahres-Hoch bei 50,11 USD markiert. Der anschließend etablierte Bärenmarkt schickte die Notierung bis auf ein im Oktober 2023 bei 24,96 USD gesehenes zyklisches Tief. Im Rahmen der seither laufenden Hausse konnte der Wert nach einer ausgeprägten Korrektur ausgehend vom April-Tief bei 33,07 USD auf ein neues Verlaufshoch bei 49,31 USD vorstoßen. Diesen mittelfristigen Aufwärtsimpuls korrigiert das Papier derzeit in einer bislang dreiwelligen (ABC-) Struktur. Zuletzt konnte es sich vom Korrekturtief bei 44,75 USD nach mehrtägiger Stabilisierung nach oben absetzen und überwand im gestrigen Handel die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 20 Tage sowie die Abwärtslücke vom 1. August. Der charttechnische Fokus richtet sich damit nun auf die korrektive Abwärtstrendlinie bei aktuell 48,70 USD. Ein Tagesschluss darüber sowie über der horizontalen Barriere bei 49,00/49,31 USD würden prozyklische Anschlusssignale senden und das Hoch bei 50,11 USD wieder auf die Agenda rücken. Potenzielle nächste Ausdehnungsziele darüber befinden sich bei 50,54 USD, 51,05 USD und 52,12 USD. Mit Blick auf die Unterseite erscheint nun der Support bei derzeit 46,42 USD (SMA 50) kritisch. Ein Tagesschluss darunter würde bereits ein Warnsignal an die Bullen senden und für eine zeitliche und eventuell preisliche Ausdehnung der noch intakten Korrekturphase sprechen. Deutlicher eintrüben würde sich die Ausgangslage unterhalb der Supportzone bei 44,28-44,92 USD.

Produktidee: BEST Turbo-Optionsscheine
WKN Typ Basiswert Merkmale
SX3TVH Call Bank of America Hebel: 5,0
SF854J Put Bank of America Hebel: 4,5
Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.
Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.
Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Europas Börsen punkten bei Investoren

Zinssenkungen der EZB, höhere Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur, Konzerne in Topform: Mit dieser Gemengelage punkten Europas Börsen bei den Investoren. Wenngleich längst nicht alle Probleme gelöst sind, für Anleger könnten sich auf dem alten Kontinent – sowohl in Einzelwerten als auch mit marktbreiten Lösungen – weiterhin Chancen bieten.

Welche das genau sind, zeigen wir Ihnen hier.

Rechtliche Hinweise: Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise.

Aktueller Link

Nachrichten zu Bank of America Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bank of America Corp.

DatumRatingAnalyst
16.04.2024Bank of America OutperformRBC Capital Markets
15.04.2021Bank of America OutperformRBC Capital Markets
19.01.2021Bank of America NeutralUBS AG
14.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
05.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.04.2024Bank of America OutperformRBC Capital Markets
15.04.2021Bank of America OutperformRBC Capital Markets
14.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
05.10.2020Bank of America OutperformRBC Capital Markets
18.06.2019Bank of America OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.01.2021Bank of America NeutralUBS AG
15.04.2020Bank of America NeutralUBS AG
04.04.2019Bank of America HoldHSBC
02.01.2019Bank of America Equal WeightBarclays Capital
02.01.2018Bank of America Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.12.2012Bank of America verkaufenJMP Securities LLC
23.01.2012Bank of America verkaufenIndependent Research GmbH
27.10.2011Bank of America verkaufenRaiffeisen Centrobank AG
20.10.2011Bank of America verkaufenIndependent Research GmbH
14.09.2011Bank of America verkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bank of America Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen