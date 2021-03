DAX im Höhenrausch: Wie lange kann der Markt noch steigen?

enthält Werbung

Holger Steffen gilt als einer der erfahren­sten Investment-Experten. Sein Spezialgebiet sind Nebenwerte und Small-Caps. Mit dem von ihm mit­ver­antworteten Musterdepot des Anlegerbriefs erzielte er seit dem Jahr 1999 eine Rendite von durch­schnittlich 16,4 % pro Jahr. Eine Performance, die einer sorg­fältigen Aktien­auswahl und einem guten Gespür fürs Markt­timing zu verdanken ist.

Im Marktgespräch bei finanzen.net nimmt Holger Steffen zur aktuellen Situation an den Märkten Stellung. Das Video können Sie hier anschauen:

Das Video können Sie sich auch direkt bei YouTube anschauen.

Das Interview führte unser Kollege Volker Altvater am 18.03.2021.

Über Holger Steffen

Der gelernte Diplom-Kaufmann hat als wissen­schaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanz­wirtschaft der RWTH Aachen gearbeitet. Seit mehr als 15 Jahren ist Steffen in der Finanz­branche aktiv, sein Schwerpunkt liegt in der Unternehmens- und Kapital­markt­analyse. Der Analyst hat bereits zahlreiche Studien zu deutschen Nebenwerten verfasst und sich als Buchautor betätigt.