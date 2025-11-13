Webinar: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern

Live-Mitschnitt

Gold erlebt ein Comeback, KI soll Stabilität schaffen - doch kann Technologie Schulden und Risiken wirklich beherrschen? Zwischen Daten und Werten zeigte sich im Webinar, worauf Märkte wirklich vertrauen.

Im Webinar trafen zwei Welten aufeinander: die Rückkehr des Goldes als Symbol realer Werte - und der Aufstieg künstlicher Intelligenz als Wächterin über die Finanzmärkte . Während Anleger wieder verstärkt auf physische Sicherheiten setzen, arbeiten Algorithmen daran, Risiken frühzeitig zu erkennen, Liquidität zu steuern und Stabilität zu schaffen. Doch was passiert, wenn die Technik an ihre Grenzen stößt?

Hast Du das Live-Event verpasst? Kein Problem, Du kannst Dir hier die Aufzeichnung anschauen!

Die Märkte stehen unter Druck: Schuldenberge wachsen, Zinsen bleiben hoch, und die Bankbilanzen tragen die Last fauler Kredite. Gold gewinnt in diesem Umfeld an Bedeutung, nicht aus Nostalgie, sondern aus wachsendem Misstrauen gegenüber papierbasierten und digitalen Versprechen. Künstliche Intelligenz mag warnen, analysieren und optimieren - doch sie kann die Schuldenlogik des Systems nicht außer Kraft setzen.

Im Mittelpunkt des Webinars standen reale Geldströme und deren Wirkung auf Preise, Märkte und Portfolios. Gezeigt wurde, wie Gold, Datenmodelle und Risikoanalysen zusammenspielen - und wo die Grenzen dieser neuen "digitalen Stabilität" liegen. Denn am Ende entscheidet nicht die Theorie, sondern der Markt selbst, was Wert behält.

Dieses Webinar wurde Dir präsentiert von Goldman Sachs.

Deine Experten im Webinar

Falk Elsner und Arne Elsner: Geschäftsführer und Gründer tradingbrothers.com Falk und Arne Elsner sind seit über 25 Jahren an den Kapitalmärkten aktiv. Sie entstammen einer Familie mit langer Aktienkultur und haben ein Netzwerk aus erfahrenen Tradern und Investoren. Seit 2012 betreiben sie tradingbrothers.com, wo sie Handelssysteme und praxisorientiertes Börsenwissen anbieten. Sie zeigen, was sie tun, mit Echtgeld! Als Referenten bei Fachveranstaltungen und Anlegermessen sind sie seit vielen Jahren aktiv und gerne gesehen.