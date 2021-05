Impfstoff-Überflieger

BioNTech etwa hat gegenüber dem Rekordhoch bei gut 185 Euro in der Spitze bis auf rund 120 Euro verloren. Die Reaktion war übertrieben. Schließlich würde die Aussetzung des Patentschutzes nicht von heute auf morgen vonstattengehen. Doch eigentlich soll der Impfstoff-Produktionsprozess beschleunigt werden, um auch die ärmeren Länder mit den begehrten Vakzinen versorgen zu können. Mit dem Entzug des Patents würde man aber genau das Gegenteil erreichen. Nicht von ungefähr stellt sich die EU gegen die Maßnahme. Das wahrscheinlichere Szenario ist, dass BioNTech Lizenzen an Produktionsfirmen vergeben wird. Im Endeffekt könnten sich die aktuellen Initiativen zur Beschleunigung der Impfstoffproduktion sogar als Umsatzbooster für BioNTech erweisen. Darauf deutet auch der jüngste Deal hin: Die Europäische Union kauft bis zu 1,8 Mrd. weitere Dosen Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer. Damit sollen bis ins Jahr 2023 die 70 bis 80 Mio. Kinder in der EU gegen COVID-19 geschützt und Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt werden. Der Vertrag könnte im Best Case ein Volumen von rund 35 Mrd. Euro haben. Kein Wunder, dass sich die BioNTech-Aktie rasant von den Tiefs erholen konnte. Dazu trugen auch die Zahlen zum ersten Quartal 2021 bei, die durch die Bank gut ausgefallen sind. Kurzum: Bonus-Zertifikate bleiben spannend. Da beim Papier aus 15.2021 die Restrendite nur noch gut sieben Prozent beträgt, raten wir nun zum Einstieg in ein Bonus Cap mit Barriere 125 Dollar und Laufzeit März 2022 (ISIN DE000HR71ZN5).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



