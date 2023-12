Vonovia: Überraschender Gewinner

Christian Scheid

Die Vonovia-Aktie gehört im laufenden Jahr zu den Gewinnern im DAX.

Auf den ersten Blick mag das Plus von rund 20 Prozent überraschend sein. Zumal Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern zuletzt durchwachsene Geschäftszahlen gemeldet hat. Der operative Gewinn (FFO) ging in den ersten neun Monaten um 8,4 Prozent auf 1,45 Mrd. Euro zurück. Während sich vor allem die Geschäfte mit der Projektentwicklung, dem Verkauf von Wohnungen und zusätzlichen Dienstleistungen schwächer entwickelten, lief es für Vonovia in der Vermietung aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in den Ballungsgebieten deutlich besser. Die Miete stieg auf 7,67 Euro pro Quadratmeter - 2,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stand wegen milliardenschwerer Abwertungen des Immobilienportfolios aber ein Minus von 3,8 Mrd. Euro nach einem Gewinn von 2,2 Mrd. Euro im Jahr zuvor. Bei näherem Hinsehen ist aber klar: Die Hoffnung auf einen Zinsgipfel dies- und jenseits des Atlantiks hat die Aktien der zumeist hoch verschuldeten Immobilienunternehmen nach oben getrieben. Bei Vonovia kommt hinzu, dass dem Konzern der Verkauf von Neubauprojekten für rund 357 Mio. Euro an CBRE Investment Management gelungen ist. Damit erzielten die Bochumer in diesem Jahr durch Wohnungsverkäufe bereits Erlöse von rund 3,7 Mrd. Euro. Insgesamt will sich Vonovia nach jahrelangem Expansionskurs von rund 66.000 Wohnungen im Gesamtwert von rund 13 Mrd. Euro trennen. Dadurch kommt der Schuldenabbau voran, zugleich wird eine Kapitalerhöhung immer unwahrscheinlicher. Da die Verkäufe bis dato größtenteils zum Buchwert oder nur leicht darunter gelungen sind, steigt das Vertrauen der Anleger in die Werthaltigkeit des Portfolios. Per Ende September betrug der NAV 50,51 Euro je Aktie. Demgegenüber wird der Titel an der Börse mit einem Abschlag von rund 46 Prozent gehandelt. Mit einem klassischen Bonuszertifikat von HVB onemarkets halten sich Anleger nach oben alle Chancen offen. Auch wenn die Aktie nur seitwärts läuft, sind 5,3 Prozent Ertrag drin (ISIN DE000HD11755).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



