Sentiment-Index: Die Macht der Masse

€uro am Sonntag

Emotionen bestimmen häufig das Treiben an den Märkten. Während früher auf dem Börsenparkett über Trends und Stimmungen gefachsimpelt wurde, diskutieren Anleger und Experten heute eher in Onlineforen und sozialen Netzwerken.

Der Unterschied zum alten Börsenparkett: Öffentliche Diskussionen im Internet lassen sich verfolgen, weltweit und rund um die Uhr. So ist es mithilfe moderner Hochleistungsrechner und intelligenter Software möglich, Millionen von Beiträgen und Tweets in Echtzeit auszuwerten.

Die Big-Data-Firma Stockpulse sammelt und analysiert täglich Millionen Kommentare und Tweets aus den sozialen Medien sowie Nachrichtenmeldungen zu mehr als 50.000 Aktien weltweit. Diese Daten werden auf ihre Relevanz für den Finanzmarkt überprüft und zu Sentiment-Signalen verdichtet.

Der Solactive Europe Big Data Index bildet die Kursentwicklung eines europäischen Port­folios ab, dessen Aktien auf Basis dieser Stimmungsdaten eine überdurchschnittliche Performance erwarten lassen. Das Barometer kann zwischen zehn und 40 Aktien enthalten. Diese werden quartalsweise ausgewählt und gleich gewichtet. Im laufenden Jahr legte der Index bereits um 29 Prozent zu.

Bekannte Bluechips

Aktuell besteht der Index zum großen Teil aus DAX- und MDAX- Unternehmen wie 1 & 1 Drillisch, Adidas, Beiersdorf, Infineon, SAP und Zalando. Anleger können mit dem endlos laufenden Zertifikat von UBS (ISIN: DE 000 UBS 1BX 9) an der Performance teilnehmen. Dividenden fließen in die Berechnung ein, sodass Zertifikateanleger davon profitieren. Die jährliche Managementgebühr beträgt 1,5 Prozent.

Wer sich diese sparen möchte und lieber einen Einzelwert favorisiert, kann sich alle Indexmitglieder anzeigen lassen, indem er unter solactive.com die ISIN DE 000 SLA 7W0 0 in die Suchmaske eingibt. Ein interessanter Wert ist dabei zum Beispiel Siltronic. Das Münchener Unternehmen ist der weltweit drittgrößte Hersteller von Wafern für die Halbleiterindustrie. Wafer werden für die Produktion von Mikrochips benötigt. In den vergangenen Wochen lief der Kurs wie an der Schnur gezogen nach oben.

Anleger können mit einem Cap-Bonuszertifikat der Commerzbank (DE 000 CU3 M1W 3) auf die Siltronic-Aktie setzen. Der MDAX-Titel notiert bei 73 Euro. Wenn die Aktie bis zum Laufzeitende Ende 2019 die Barriere von 48 Euro zu keinem Zeitpunkt berührt, werden 75 Euro pro Papier ausgezahlt. Bei einem Preis des Zertifikats von 71,19 Euro ergibt sich eine Rendite von rund fünf Prozent. Dies ist der maximal mögliche Gewinn. Reißt die Barriere, partizipieren Anleger an der Entwicklung der Siltronic-Aktie.















_______________________________

Bildquellen: SFIO CRACHO / Shutterstock.com, SFIO CRACHO/Shutterstock.com