Spotify - Achtung: Ein schmaler Grat!

05.11.25 09:20 Uhr

Achtung: Ein schmaler Grat!

Seit Ende 2022 hat die Spotify-Aktie eine dynamische Rally auf das Börsenparkett gelegt. Doch aktuell wird die Luft dünner. Für ein erstes Warnsignal sorgte zuletzt der Bruch des Aufwärtstrends seit dem Jahresultimo 2022/23 (akt. bei 792 USD). Derzeit testet das Papier das alte Allzeithoch vom Februar bei 653 USD – zusammen mit dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 657 USD) entsteht auf diesem Niveau ein wichtiger Rückzugsbereich (siehe Chart). Unterhalb des Tiefs von Ende Juli bei 616 USD würde zudem eine Topbildung in Form eines klassischen Doppeltop vorliegen. Den drohenden Stimmungsumschwung deuten auch die letzten beiden Verlaufshochs an, welche jeweils deutlich unter dem bisherigen Rekordhoch vom Juni bei 785 USD verblieben. Im Monatsbereich liegen darüber hinaus zwei „inside months“ in Serie vor, welche jeweils markante Dochte aufweisen. Rein rechnerisch hält das oben diskutierte Doppeltop ein Abschlagspotenzial von gut 150 USD bereit. Um die Spotify-Aktie in nicht noch größere Nöte zu bringen, gilt es in Zukunft, die angeführten Schlüsselunterstützung nicht zu verletzen.

Spotify (Weekly)

Chart Spotify
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Spotify

Chart Spotify
Quelle: LSEG, tradesignal²



Analysen zu Spotify

DatumRatingAnalyst
03.02.2022Spotify NeutralGoldman Sachs Group Inc.
06.07.2020Spotify overweightJP Morgan Chase & Co.
28.10.2019Spotify buyUBS AG
01.08.2019Spotify OutperformRBC Capital Markets
31.07.2019Spotify HoldPivotal Research Group
mehr Analysen