Trading Idee DAX: Droht ein größerer Schwächeanfall?

Der in dieser Woche veröffentliche ZEW-Index hat das Dilemma der Börsianer gut auf den Punkt gebracht. Die Komponente zur aktuellen Konjunkturlage ist mäßig ausgefallen und verdeutlicht die negativen Lockdown-Auswirkungen auf die Wachstumsdynamik. Zugleich sind die Konjunkturerwartungen mit Sicht auf die nächsten sechs Monate noch einmal gestiegen. Die befragten Experten gehen also davon aus, dass die Wirtschaft im Jahresverlauf wieder besser in Schwung kommt.

Das dürfte vor allem mit Fortschritten bei den Impfkampagnen zusammenhängen. Zwar sind diese in Europa vielerorts zäh angelaufen, aber ab dem zweiten Quartal ist mit einer größeren Impfstoffverfügbarkeit eine deutliche Dynamisierung zu erwarten. Das könnte den Weg für eine schrittweise Normalisierung der Lage ebnen - so die Hoffnung der Börsenbullen. Das Risiko ist allerdings, dass eine Virusmutation auftaucht, gegen die die Impfstoffe nicht wirken. Das würde den Prozess mit Sicherheit um Monate zurückwerfen, bis die Vakzine - bestenfalls - angepasst werden konnten.

Wegen dieses Risikos könnte die Neigung zu Gewinnmitnahmen zunehmen, je länger der DAX die Marke von 14.000 Punkten nicht überwinden kann. Auf dieses Szenario können Anleger mit einem Short-Hebelzertifikat setzen. Unsere Wahl fällt auf einen Turbo-Put-Optionsschein der UBS mit einem Hebel von 5,5. Wir trauen dem Schein im Fall einer größeren Korrektur eine Performance von 40 Prozent und damit ein Kursziel von 36,00 Euro zu. Abgesichert werden sollte die Position mit einem Stop-Loss bei 18,00 Euro.

• Basiswert: DAX

• Produktgattung: Knock-out Warrants

• Emittent: UBS

• ISIN: DE000UE48EW0

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Put (18.02.2021 10:00 Uhr): 25,59 Euro

• Basispreis variabel: 16.502,486572 Punkte

• Knock-out-Schwelle: 16.502,486572 Punkte

• Hebel: 5,5

• Abstand zum Knock-out: 18,2 Prozent

• Stopp-Loss Put: 18,00 Euro

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

