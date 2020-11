Trading Idee NEL ASA: Kommt die Biden-Rally?

Zumal das Unternehmen auch bei seinen Q3-Zahlen zeigen konnte, dass die Nachfragesituation weiterhin sehr robust bleibt.

So hatte NEL ASA melden können, dass die Auftragseingänge gegenüber dem Vorjahr um stattliche 63 Prozent auf 49 Millionen Norwegische Kronen zulegen konnten. Indes: Bei den aktuellen Zahlen enttäuschte NEL ASA. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis bzw. der Verlust lagen unter den Erwartungen. Das Unternehmen führte dies auf die schwierigen Rahmenbedingungen wegen der Corona-Pandemie zurück. Außerdem belastet natürlich auch das Desaster rund um den Möchtegern-Lkw-Hersteller Nikola, an dem NEL ASA beteiligt ist und Abschreibungen auf den Beteiligungswert machen musste.

Allerdings: Die Perspektiven bleiben stark. Nicht nur durch die Tochter Everfuel, die zwar gerade ein eher mäßiges Börsendebüt gegeben hat, dafür aber durch die Fokussierung auf Wasserstoff-Tankstellen und eine entsprechende Infrastruktur erhebliches Wachstumspotenzial hat. Darüber hinaus sollte NEL ASA auch von den neuen politischen Verhältnissen in Amerika profitieren. Denn der neu gewählte demokratische Präsident Joe Biden hatte ja während seines Wahlkampfs immer wieder darauf hingewiesen, dass er in den nächsten zehn Jahren umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro in Klimaschutz und saubere Energieträger investieren will. Und Wasserstoff gehört da sicherlich zu den Topkandidaten. Das Ganze sollte ein Klima schaffen, in dem Aktien wie NEL ASA nach einer Korrektur- bzw. Konsolidierungsphase wieder stärker gefragt sind.

Für die Aktie von NEL ASA bedeutet das nun auch die Chance, aus ihrem Seitwärtskorridor nach oben ausbrechen zu können. Das ist sicherlich aus charttechnischer Sicht noch eine sehr spekulative Einschätzung, aber wir sehen hier zumindest kurzfristige Chancen in Richtung 2,15/2,20 Euro, dort liegt die obere Begrenzung der Seitwärtsrange.

Spekulativ aufgestellte Investoren können dies mit einem Hebel-Produkt begleiten. Hier bietet sich ein Turbo-Optionsschein ohne feste Laufzeit der Société Générale an. Dieser hat einen Hebel von 3,4 und aus unserer Sicht ein Potenzial von rund 50 Prozent mit einem Kursziel von 0,82 Euro. Den Stopp-Loss setzen wir bei 0,40 Euro.

• Basiswert: NEL ASA

• Produktgattung: Optionsscheine

• Emittent: Société Générale

• ISIN: DE000SB7EEW9

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (09.11.2020 09:49 Uhr): 0,54 Euro

• Basispreis variabel: 14,1945 Euro

• Knock-out-Schwelle: 16,04 Euro

• Hebel: 3,4

• Abstand zum Knock-out: 19,4 Prozent

• Stopp-Loss Call: 0,40 Euro

Bildquellen: Sashkin/stock.adobe.com