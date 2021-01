Trading Idee Volkswagen: Von Zahlen beflügelt

Zwar gab es für das vierte Quartal keine detaillierten Zahlen. Doch erklärte Volkswagen , dass man im Schlussquartal die Auslieferungen deutlich gegenüber dem Vorquartal steigern konnte. Außerdem hat sich den Aussagen zufolge der Netto-Cashflow im Automobilgeschäft sehr positiv entwickelt.

Auf dieser Basis rechnet Volkswagen nun damit, insgesamt für das abgelaufene Geschäftsjahr ein operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen von rund 10 Milliarden Euro ausweisen zu können. Das ist zwar fast nur die Hälfte des Vorjahresergebnisses. Angesichts der großen Herausforderungen und Belastungen durch die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr wird dieses Ergebnis allerdings im Markt als äußerst positiv gewertet, zumal man einen deutlich stärkeren Rückgang erwartet hatte.

Mehr ins Detail wird das Unternehmen erst Ende Februar gehen. Doch schon jetzt gewinnt Volkswagen-Aktie deutlich an Momentum. Der Schub sollte mindestens bis zum bisherigen Höchstniveau im Bereich von 186 Euro gehen. Angesichts der generellen Erwartungen für das neue Jahr, auch mit Blick auf China, sehen wir als mittelfristiges Kursziel sogar eher die Marke von mindestens 200 Euro.

Spekulativ aufgestellte Investoren können auf die Ausschöpfung dieses Potenzials auch mit einem Hebelprodukt setzen. Hier bietet sich ein Mini Future Bull der HypoVereinsbank mit einem Hebel von 4,0 an. Wir trauen dem Papier eine Performance von 80 Prozent zu mit einem Kursziel von rund 7,80 Euro. Abgesichert werden sollte mit einem Stopp-Loss bei 2,90 Euro.

Übrigens, bei Produkten dieses Emittenten gibt es eine Aktion namens Cashback Trading. Anleger können bei der Mehrzahl an Banken oder Brokern die Ordergebühren von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat zurückerstattet bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

• Basiswert: Volkswagen Vz.

• Produktgattung: Knock-Out Warrants

• Emittent: HypoVereinsbank

• ISIN: DE000HR3CXW7

• Laufzeit: Open end

• Kurs K.-o.-Call (22.01.2021 14:55 Uhr): 4,30 Euro

• Basispreis variabel: 126,5922 Euro

• Knock-out-Schwelle: 138,60 Euro

• Hebel: 4,0

• Abstand zum Knock-out: 18,0 Prozent

• Stopp-Loss Call: 2,90 Euro



Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister sc consult GmbH. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.

Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

